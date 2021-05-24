Минздрав РФ получил награду ВОЗ за борьбу с табакокурением

Специальной награды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за заслуги в борьбе против табакокурения удостоено Министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
Данная награда
Согласно данным ВОЗ, за период с 2000 по 2015 год доля курящих граждан в возрасте старше 15 лет сократилась с 33,3% до 24,9%.
Правительство Российской Федерации в ноябре 2019 года утвердило антитабачную концепцию Минздрава до 2035 года. Данная концепция распространяется, помимо сигарет, также на вейпы и системы нагревания табака. Предполагается, что данная программа должна помочь снизить число курящих в стране к 2035 году до 21%.
По информации Минздрава РФ, ежегодно в стране от последствий курения умирают 300–400 тысяч человек. Это около 20% от всех случаев летальных исходов.