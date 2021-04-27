Число выявленных фальшивок на треть сократилось в России

https://static.news.ru/photo/3083bcdc-a804-11eb-b922-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество выявленных поддельных денежных купюр в I квартале текущего года сократилось на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 32,2% в сравнении с IV кварталом 2020 года. Всего за три месяца было выявлено около 10 тысяч фальшивок, сообщает Банк России.

Среди выявленных подделок обнаружено 7992 поддельные пятитысячные банкноты, 1279 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей, 382 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (7). При этом была выявлена 51 поддельная монета номиналом 10 рублей и 9 поддельных монет номиналом 5 рублей, — говорится в сообщении ЦБ.

Больше всего подделок было обнаружено в Центральном федеральном округе (4822), меньше всего — на Дальнем Востоке (140).

Кроме того, специалисты ЦБ изъяли из оборота более шести тысяч поддельных банкнот иностранных государств. Чаще других попадались фальшивые доллары США (5968), причём преимущественно номиналом $50 серии 2013 года. Поддельных купюр евро было обнаружено 109, китайских юаней — 3.

В прошлом году сотрудники Центробанка выявили в России порядка пяти тысяч фальшивых монет достоинством 10 рублей. Об этом рассказала ранее начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничества ЦБ Татьяна Александрова. Она уточнила, что первые 25 поддельных 10-рублёвых монет нового типа обнаружили в Волго-Вятском управлении ЦБ в феврале прошлого года. В июле выявили 3813 таких подделок уже по всей стране, а в октябре 924 фальшивые монеты нашли в упаковке одного из российских банков при обработке дефектных денег.

При этом представитель ЦБ подчеркнула, что лидерами по числу подделок по-прежнему являются банкноты в 5 тысяч рублей и в 1 тысячу рублей.