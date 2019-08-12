https://static.news.ru/photo/331e76ea-bda4-11e9-a86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В большинство курортных городов России дешевле всего летать из Москвы, а наиболее затратно — из Сибири. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса путешествий.

Специалисты Туту.ру проанализировали авиабилеты, оформленные пользователями на летний период, и сравнили так называемый «средний чек». Оказалось, что отправиться практически из любого города страны в Сочи выгоднее, чем в Крым.

Дешевле всего улететь можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6,1 тысячи рублей. На втором месте — перелеты из Самары: 6,4 тысячи. На третьем — из Казани: 6,66 тысячи. В большинстве регионов цены выросли или остались на уровне прошлого лета. Исключение — Омск (-8%), Новосибирск (-6%). Значительно дороже стало слетать в Сочи из Красноярска (+28%) и Уфы (+36%).

Что касается Крыма, то путь из Москвы обойдётся в 6,41 тысячи рублей, из Петербурга — в 8,32 тысячи, а из Самары — в 8,5 тысячи. Сильнее всего за год подорожали авиабилеты из Уфы (+21%), Омска (+16%) и Красноярска (+16%). Подешевели — из Петербурга (-7%).

На третьем месте — Анапа. Из Москвы этим летом туда можно улететь в среднем за 6,49 тысячи рублей. Однако это самый дорогой курорт для жителей Красноярска (16,85 тысячи рублей за авиабилет в одну сторону).

Ранее News.ru писал, что россиянам разонравились дешёвые авиаперелёты. В 2019 году авиабилетами стоимостью до 5 тысяч рублей интересуются 22% россиян, а это на 3% меньше, чем годом ранее.