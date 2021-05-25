Центробанк ужесточит выдачу ипотеки

https://static.news.ru/photo/78807012-5368-11ea-b9dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк обеспокоен ситуацией на российском кредитном рынке: долговая нагрузка и закредитованность россиян выросла, поэтому регулятор хочет ужесточить выдачу банками ипотеки с первоначальным взносом ниже 20%. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что за первые три месяца 2021 года закредитованность россиян превысила 20,8 триллиона рублей. Это рекорд для страны. Такая же ситуация по долговой нагрузке — значение в 11,7% от доходов жителей страны стало максимальным.

Причиной такой ситуации стал бум ипотечного кредитования. Из-за программы льготной ипотеки кредиты оформили в 2020 году на четыре триллиона рублей, а ещё 600 миллиардов — это рефинансированные займы.

Это привело к резкому скачку цен на жильё. В новостройках квартиры подорожали на 15-30%. А вот доходы россиян сократились из-за кризиса. Многие граждане скоро вообще станут неплатежеспособными, считают эксперты.

Всё вертится вокруг показателя долговой нагрузки: чем меньше первоначальный взнос, тем выше показатель долговой нагрузки на заемщика. Программа льготной ипотеки перегрела рынок, люди без денег побежали брать ипотеку, — прокомментировала ситуацию руководитель Регионального центра финансовой грамотности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Нина Култышева.

Она уверена, что многие россияне просто не оценили и не взвесили всё, как следует. Ипотеку взяли на всякий случай, в инвестиционных целях «с плохо просчитанными финансовыми моделями и надеждой на авось».

От программы льготной ипотеки скоро придётся избавиться. Её можно ещё ненадолго продлить, но потом нужно ликвидировать, ранее заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.