Счётная палата предложила сократить программу льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/72708bda-3fee-11eb-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

От программы льготной ипотеки скоро придётся избавиться. Её можно ещё ненадолго продлить, но потом нужно ликвидировать, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишут «Известия».

Я считаю, что как антикризисную меру её можно ещё сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики, — пояснил чиновник.

Он уверен, что правительство должно для начала сбалансировать предложение, потому что сейчас спрос его опережает. Именно поэтому и цены на жильё так взлетели. Власти для регуляции этой ситуации могут, например, выдавать больше разрешений на строительство.

Кудрин высказался и о ВВП (внутренний валовой продукт): он уверен, что в целом в плюс по нему Россия точно выйдет. Однако, возможно, не в такой большой плюс, как хотелось бы. Уже по данным I квартала видно, что вряд ли будет 3%, хотя близко к этому, рассказал глава Счётной палаты.

Адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан позволит добиться снижения уровня бедности в РФ в два раза в течение трёх-четырёх лет, а не к 2030 году, как планирует правительство, ранее заявил Кудрин.