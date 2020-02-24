https://static.news.ru/photo/94d3ee68-56f3-11ea-b33c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость золота превысила отметку $1690 за тройскую унцию и обновила максимум, зафиксированный 19 февраля текущего года. Апрельские фьючерсы на нью-йоркской бирже Comex прибавили 2,52% — до $1690,2. Ценовой максимум поднялся до $1691,7.

Золото впервые поднялось выше $1600 с начала 2013 года. Драгметаллы дорожают из-за опасений инвесторов, что эпидемия коронавируса нового типа негативно повлияет на мировую экономику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что долларовый индекс лондонской биржи ICE 21 февраля поднялся до 99,79 пункта на фоне данных о распространении коронавируса COVID-2019. Нынешний показатель курса доллара к корзине из шести основных мировых валют является наивысшим за три последних года.

По состоянию на утро 24 февраля жертвами коронавируса стали более 2,6 тысячи человек, почти 80 тысяч заразились, около 25 тысяч выздоровели.