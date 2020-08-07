Россия в июне 2020 года экспортировала 24,6 тонны золота на $1,3 млрд, свидетельствуют предварительные данные Федеральной таможенной службы (ФТС), представленные NEWS.ru. Кстати, это в целых четыре раза больше, чем в прошлом году. Насколько это тревожный знак для экономики? Ведь «распродажей» золота страны начинают заниматься тогда, когда с деньгами исключительно плохо. А тут сразу и нефтеспад, и коронавирус, и со сбором налогов плоховато.

Как свидетельствуют данные ФТС, экспортная статистика начала лета в натуральном выражении означает рост экспорта на 3% больше, чем в мае, и в четыре раза больше, чем в июне 2019 года.

Причём пик вывоза жёлтого драгметалла пришёлся на середину весны этого года (42,6 тонны на $2,3 млрд в апреле), следует из статистики ФТС.

К месту будет напомнить и то, что экспорт золота из РФ во втором квартале превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа. Таковы данные ФТС и ЦБ.

Ведущей страной-получателем отечественного золота остаётся Великобритания — на неё приходится 22,5 тонны. Однако надо понимать, что Лондон — лишь мировой хаб по золотообороту.

Как мы видим, для России золото становится важным экспортным товаром, и превышение доходов от экспорта золота над выручкой от продажи газа в отдельные месяцы лишь подтверждают это.

Не обошлось без внутренних триггеров, стимулировавших экспорт. В самом конце марта ЦБ объявил о прекращении покупки золота в резервы. Они активно осуществлялись с 2014 года. ЦБ к тому времени накопил золота на сумму $120 млрд и достиг верхней планки возможной доли этого металла в международных резервах РФ (почти 21%). Распродажа золота связана с тем, что в России производятся крупные объёмы золота, которые не поглощаются внутренним рынком, если не сопровождаются госзакупками.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мае 2019 года ЦБ сам начал стимулировать экспорт за границу, введя дисконты на покупку золота к мировой цене, напоминает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Экспортировать золото стало значительно выгоднее, чем продавать банкам и ЦБ. Только в 2019 году объёмы экспорта выросли в восемь раз до $5,74 млрд по сравнению с 2018 годом. В нынешнем году (в первом полугодии) экспорт в семь раз превзошёл поставки в аналогичном периоде 2019 года. При этом в первой половине 2020 года экспорт сопоставим со всей экспортной выручкой за прошлый год.

Оснований полагать, что ЦБ вновь приступит к активным покупкам золота пока нет, наращивать резервы в условиях необходимости стимулировать экономику государство не будет, а увеличивать долю золота в них нецелесообразно ввиду волатильности и относительно низкой ликвидности металла.

Рекордные продажи золота в апреле, о которых сообщали ФТС и ЦБ, отчасти обусловлены распродажей запасов, сформированных золотодобытчиками. Состоявшийся отказ от закупки золота ЦБ в конце марта стал мощным стимулом их реализации. В мае и июне экспорт сократился почти в 2 раза по сравнению с апрелем.

В целом золото и раньше важно было для России и рубля, но эта зависимость проявлялась опосредственно, через наращивания золотовалютных резервов (ЗВР), основным покупателем добываемого в стране золота было государство. Период наиболее активной покупки золота в резервы растянулся с 2014-го по 2020 год. Рост ЗВР страны в целом влияет на кредитоспособность экономики, позволяет осуществлять внешние государственные и корпоративные займы по выгодным ставкам, что в конечном счёте отражается на хорошей ситуации с ликвидностью в экономике и уменьшает волатильность макроэкономических показателей. Евгений Миронюк аналитик «Фридом Финанс» аналитик «Фридом Финанс»

Надо отметить, что изменение структуры экспорта — вообще закономерное явление ввиду развития в мире энергосберегающих технологий и спада потребления углеводородного сырья в целом. Конечно, золото никогда не станет основным экспортным товаром, главным источником поддержания торгового баланса России, но наряду с другими экспортируемыми российскими сырьевыми ресурсами (ураном, серебром, платиной, палладием, медью, титаном и др.) обеспечит положительный платёжный баланс, что скажется на стабильности рубля.

Конечно, золото ни на среднесрочном, ни на долгосрочном периоде времени не компенсирует выпадающие доходы от экспорта газа и нефти. Даже в летние месяцы (традиционного спада спроса на газ за рубежом) доходы от экспорта природного газа превысят доходы от продажи золота, но широкая диверсификация экспорта в дальнейшем станет важным экономическим преимуществом.

Hauke-Christian Dittrich/Global Look Press

За последние несколько лет, и в том числе по сравнению с прошлым годом, золотые запасы России выросли. И увеличение объёма экспорта золота, скорее всего, связано с тем, что в стране есть данный продукт, который возможно продать за рубеж без каких либо негативных последствий для отечественной экономики, полагает доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

По большому счёту золото — это, прежде всего, товар, который имеет определённый устойчивый спрос. И мы можем наблюдать в связи с пандемией, в связи с общей сложностью в мировой экономике, что некоторые страны стараются увеличить свой золотой запас. И я думаю, что у России есть сегодня такая возможность, учитывая, что рост на золото в мире устойчив, плюс в последние годы он вырос и наша страна увеличила объёмы экспорта. И каких-то негативных последствий не видно. Это чистая коммерческая сделка, которая возможна из-за возросшей цены на золото и в условиях удачной конъюнктуры страна увеличила объём экспорта золота. Юрий Твердохлеб доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

В свою очередь аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Алла Юрова считает, что наращивание экспорта золота не является тревожным знаком для экономики России. Запасы металла в золотовалютных резервах страны стабильны, с 1 апреля ЦБ приостановил покупку золота, указывает она. Россия находится среди стран-лидеров по объёму добычи золота, в то время как по экспорту не входит в первую десятку (по итогам 2019 года по данным Международного торгового центра).

Повышенный инвестиционный спрос на золото в мире позволяет частично компенсировать снижение спроса на него в реальных секторах экономики. Так, по данным Росстата, в I полугодии 2020 года производство ювелирных изделий из золота и серебра в РФ сократилось на треть, в то время как производство золота снизилось только на 3%. Алла Юрова аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА)

По данным Всемирного золотого совета, во II квартале 2020 года доля глобального инвестиционного спроса на золото в общем объёме спроса на этот металл выросла до 57% (во II квартале 2019 года — 26%). При этом общий спрос на золото сократился на 11%. Сохранение высокого инвестиционного спроса в ближайшие месяцы будет во многом зависеть от изменения оценки глобальных эпидемиологических и геополитических рисков участниками финансовых рынков.

Добавим, что доходы от экспорта золота поддержат субъекты, в интересах которых она осуществляется: это могут быть как коммерческие банки, так и частные компании и лица.

В настоящее время золото ощутимо дорожает из-за кризиса и на опасениях «второй волны» пандемии, говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв. Сейчас это уже ажиотажный рост, который скоро может закончиться, и цена золота пойдёт вниз, рассуждает он. Поэтому самое время его продавать, пока есть спрос и цена высока. Но продажи идут не из резервов страны, уточняет он.

Вывозится золото, добываемое российскими компаниями. Долгое время отрасль золотодобычи поддерживалась на плаву за счёт того, что ЦБ выкупал основную часть добываемого золота по рыночным ценам. Предприятия не имели разрешения продавать драгметаллы на экспорт, и такая помощь была нелишней. Некоторый объём скупали коммерческие банки и часть его экспортировали, если у них есть такая лицензия. Алексей Калачёв эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ» эксперт-аналитик ГК «ФИНАМ»

Уже в 2019 году Банк России снизил закупку золота на 42%, а коммерческие банки соответственно увеличили закупку. Экспорт золота из РФ уже в прошлом году вырос в 8,37 раза — до 116,075 т против 13,87 т годом ранее. В 2020 году ЦБ объявил о приостановке покупок золота в резервы. А правительство сняло ограничения на экспорт золота и разрешило выдавать добывающим компаниям генеральные лицензии на его продажу за рубеж.

Это разумный шаг, поскольку рост экспорта золота при сохранении золотовалютных резервов способствует укреплению торгового баланса страны и обеспечивает валютную экспортную выручку на фоне снижения цен и экспорта нефти и газа, — подчеркнул Калачёв.

К сведению, в последние дни золотовалютные резервы Отечества бьют рекорды: в июле международные резервы РФ достигли 12-летнего максимума — $591,8 млрд. Это произошло благодаря росту курса евро по отношению к доллару и благодаря как раз рекордному росту стоимости золота, хранящегося в наших резервах.

Кстати по подсчётам НРА, добыча золота в России в 2020 году останется на уровне 2019 года, а экспорт в целом может увеличиться на треть, до 164 тонн.