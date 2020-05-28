Аналитик объяснил снижение запасов золота в российских банках

https://static.news.ru/photo/9fd9ff30-a0f6-11ea-a0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Запасы золота в российских банках снижаются шесть месяцев подряд. Об этом заявил глава аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

За апрель они снизились на 4,6 тонны — до 73,4 тонны, — рассказал эксперт РИА Новости.

По его словам, кризис, вызванный снижением цены на нефть и пандемией коронавируса, привёл к оттоком клиентов из банков. В Сбербанке за апрель сокращение запасов драгоценного металла достигло 5,5 тонны.

NEWS.ru писал, что в апреле россияне вывели из банков наличными более миллиарда долларов. В Центробанке заявили, что с начала 2020 года с депозитов был снят весь объём валюты, накопленный за 2019 год. Всего за четыре месяца было выведено $8,3 млрд. Больше всего россияне снимали деньги в марте — $5 млрд. Причинами стали падение финансовых рынков и пандемия коронавируса.

Ранее ЦБ заявил, что долговая нагрузка россиян на 1 апреля достигла 10,9%. Этот показатель является историческим максимумом. В ЦБ подчеркнули, что высокая долговая нагрузка считалась одной из уязвимостей финансового сектора ещё до коронавирусного кризиса.