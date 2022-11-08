WADA передало дело Камилы Валиевой в международный суд CAS WADA передало дело фигуристки Камилы Валиевой в международный арбитражный суд CAS

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил глава WADA Витольд Банька.

Несмотря на официальное уведомление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было. Поэтому я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд, — написал глава WADA Витольд Банька.

Ранее РУСАДА сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по делу Валиевой, так как она является защищенным лицом — на момент сдачи положительной допинг-пробы ей было 15 лет.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе обнаружили запрещенный препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Позже фигуристка призналась, что из-за скандала плакала каждый день.