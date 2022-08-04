«Улетевшая в США» Тутберидзе показала видео с тренировки в «Хрустальном» «Улетевшая в США» Тутберидзе показала видео с тренировки в «Хрустальном»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер страны Этери Тутберидзе попала на видео с тренировки на московском катке «Хрустальный». Она сделала это на следующий день после сообщений о ее очередном отъезде в США.

Видео было опубликовано в Telegram-канале «Фигурка», а также на странице Тутберидзе в соцсетях.

3 августа сообщалось, что Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США. Перед этим, в начале межсезонья, Тутберидзе уехала в США к дочери Диане Дэвис. Она провела в Соединенных Штатах больше месяца. Тогда сообщалось, что Дэвис будет получать американское гражданство, но позже сама Дэвис опровергла это с помощью открытого письма и назвала себя российской фигуристкой.