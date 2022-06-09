Трусова прыгает: как фигуристка попробовала что-то новое в жизни Первый блин не получился комом

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Александра Трусова в соревнованиях среди юниоров

В эти дни в «Лужниках» проходит «Неделя лёгкой атлетики». Главным событием турнира стал визит серебряного призёра Олимпийских игр-2022 Александры Трусовой. Известная фигуристка заявилась на юниорские соревнования по прыжкам в длину. Русская ракета исполнила четыре попытки. Лучший свой результат она показала при исполнении последнего прыжка — 4,19 м. Остальные попытки: 3,80, 3,94 и 4,10 м.

Это первый опыт Трусовой в новом виде спорта. Более того, ещё ни одна действующая фигуристка не принимала участие в соревнованиях в других дисциплинах, где бы ещё учитывался результат. Русская ракета ещё до старта соревнований признавалась, что всегда мечтала попробовать что-то новое. Её мечта стала реальностью. Как фигуристка Трусова на пару часов стала легкоатлеткой — в нашем фоторепортаже.