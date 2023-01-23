Травма, скандал и космическое катание: главные события Кубка Первого канала Команда Алины Загитовой уверенно разделалась с подопечными Камилы Валиевой и выиграла зрелищный турнир

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вот уже практически год российское фигурное катание полностью изолировано от мирового и варится в собственном соку. В этой обстановке любой внутренний турнир, особенно такой нестандартный, как Кубок Первого канала, вызывает особый интерес у болельщиков. Рассказываем подробнее о ярком начале сезона у фигуристов.

Дуэль чемпионок

Участников турнира по доброй традиции поделили на две команды. Капитаном «Красной машины» стала Алина Загитова, которая целую вечность не выходила на лед в официальных соревнованиях и упорно пытается развивать карьеру телеведущей. Ее оппоненткой назначили Камилу Валиеву. Юную спортсменку оправдало РУСАДА, но пока нет никакой уверенности в том, что с этим вердиктом согласятся международные организации. Валиева возглавила коллектив под названием «Нас не догонят».

Суть командных соревнований была в следующем: женщины и мужчины-одиночники, а также спортивные пары из каждой команды исполнили короткую и произвольные программы. Баллы за каждый прокат спортсменов шли в копилку той команды, которую они представляли. Победителем становился коллектив, который к концу соревнований наберет больше баллов. Выступали на Кубке Первого канала и танцевальные дуэты. Однако их прокаты носили показательный характер и не шли в зачет.

Еще после короткой программы подопечные Загитовой захватили лидерство, а произвольная программа его только упрочила. При этом нельзя сказать, что команда Валиевой совершенно не боролась. Шикарным выступлением, например, отметилась представительница «Нас не догонят» Елизавета Туктамышева, которая, как всегда, выдала сумасшедший прокат в произвольной программе. Однако новоиспеченная чемпионка России Софья Акатьева не позволила соперникам приблизиться к «Красной машине», безошибочно наделав уйму четверных.

Эпичной получилась и дуэль Евгения Семененко с Петром Гуменником у мужчин-одиночников. На минувшем чемпионате России спортсмены показали абсолютно одинаковую сумму баллов, но медаль ушла Семененко, так как он лучше исполнил произвольную программу. На Кубке Первого канала Гуменник взял реванш и обошел оппонента, принеся «Красной машине» 180 баллов.

В итоге команда Загитовой одержала уверенную итоговую победу со счетом 2344,24:2275,47 и забрала денежный приз — чек на 11 миллионов рублей. Проигравшему коллективу досталось девять миллионов. После окончания турнира у Загитовой поинтересовались, не скучно ли ей побеждать. Ответ получился эмоциональным и очень красноречивым.

Как может быть скучно выигрывать? Вам не скучно быть журналистом? Конкурентностью я довольна. Все спортсмены очень старались, выкладывались на полную. Я благодарна также и команде соперников, потому что они тоже выложились на максимум, все друг друга поддерживали и были настоящей семьей, — отметила олимпийская чемпионка.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Алина Загитова

Травма и недовольство

Загитова была эмоциональна не только после победы, но и после первого соревновательного дня. Дело в том, что Анастасия Зинина из команды Валиевой в короткой программе сорвала прыжок, рухнула на лед и не смогла продолжить выступление, а организаторы решили искусственно сохранить интригу. Чтобы избежать слишком внушительного отрыва «Красной машины», судьи сняли с нее наименьшее количество баллов, которое было получено за прокат у девушек-одиночниц. Такой результат показала Вероника Яметова, а Загитова не скрывала недовольства.

На самом деле я чуть-чуть не согласна с этим решением, потому что мой спортсмен, который катается в моей команде, старался, выкладывался. Жалко, конечно, что такие ситуации бывают, мы желаем здоровья каждому спортсмену, — заявила Загитова.

Кстати, со здоровьем у Зининой, кажется, все более-менее сносно. Падение со стороны смотрелось очень пугающе, но 15-летняя спортсменка обошлась без переломов. Тренер фигуристки Юлия Лавренчук сообщила, что ее подопечная отделалась ушибом. Что именно травмировала Зинина, не уточняется, но главное — она скоро сможет вернуться на лед.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Александра Трусова, Марк Кондратюк и тренер Светлана Соколовская

Незваный гость

Под конец соревнований на московской «ЦСКА Арене», принимавшей турнир, появилась одна из главных звезд российского фигурного катания — Александра Трусова. Она не принимала участия в турнире, так как пропустила чемпионат России, а путевку на Кубок Первого канала получали спортсмены, попавшие в топ-8 на первенстве страны.

Вместо выступлений на льду Трусова хотела провести автограф-сессию, тем более из желающих в этом поучаствовать собралась очередь в подтрибунном помещении из пары сотен человек. Однако организаторы наложили на этот перформанс вето. Официальной причиной объявили отсутствие заблаговременного согласования.

Однако дело, скорее всего, не в этом. В конце года в СМИ появилась информация о конфликте Трусовой с Первым каналом, который спровоцировал отец фигуристки. Сообщалось, что тот пытался добиться запрета на комментирование соревнований для Алексея Ягудина и Татьяны Тарасовой, так как ему показалось, что специалисты травят его дочь. Руководство канала предсказуемо ответило отказом, а отношения Трусовой с Первым стали максимально натянутыми.

В любом случае инцидент с участием Русской Ракеты не затмит яркие выступления на Кубке Первого канала. Остается лишь в сотый раз сожалеть о том, что талантливое поколение российских фигуристов вынуждено довольствоваться внутренними соревнованиями.