Сюрприз от Тарасовой: в фигурном катании случилась эпидемия свадеб Фигуристы даром время не теряют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Тарасова

Олимпийский сезон завершился — настало время свадебного. За последние несколько недель о помолвке успело объявить несколько фигуристов. Двукратный олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов сделал предложение своей партнёрше Виктории Синициной, решили узаконить свои отношения олимпийская чемпионка — 2014 Елена Ильиных и известный балетмейстер Сергей Полунин, а серебряный призёр Игр-2022 Евгения Тарасова и вовсе шокировала фанатов. Рассказываем о свадебном буме в фигурке.

Предложение, которого все ждали

О близких взаимоотношениях Никиты Кацалапова и Виктории Синициной было известно давно. Хотя фигуристы никогда официально не подтверждали свой статус пары, но фотографии в соцсетях, трогательные поздравлениями по праздникам, совместные отпуска говорили о том, что их связывает не только лёд.

Поэтому известие о том, что Кацалапов сделал предложение своей партнёрше, мало кого удивило. Фигурист признался, что он давно приобрёл кольцо для возлюбленной и ждал подходящего момента, чтобы сделать предложение. Идеальный момент совпал с отпуском фигуристов.

https://t.me/nikita_katsalapov/141

Никита и Вика за время своей карьеры (всё ещё продолжают выступать) добились почти всех возможных высот в фигурном катании. Они взяли олимпийское золото в командном турнире в Пекине, там же завоевали серебро в личных соревнованиях, становились чемпионами мира и Европы, а также двукратными чемпионами страны.

За спиной большой путь, который был сопряжён с травмами, взлётами и падениями. Самый ответственный старт — Олимпийские игры в Пекине, на подготовку к которому были брошены все силы, эмоции и время, остался позади. Теперь у фигуристов появилась возможность немножко сместить фокус. Этой возможностью, собственно, они и воспользовались.

Лучше поздно, чем ещё позднее

Известие о помолвке следующей пары можно назвать удивительным и неудивительным одновременно. Бывшая партнёрша Никита Кацалапова Елена Ильиных уже давно живёт вместе с известным балетмейстером Сергеем Полуниным. Пара воспитывает двух сыновей с необычными именами Мир и Дар.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Артист балета Сергей Полунин, фигуристка Елена Ильиных

Многие фанаты фигурного катания были убеждены, что известная пара давно узаконила свои отношения и даже сыграла свадьбу, но в тайне от всех. Такие мысли возникли неслучайно. Лена и Сергей не распространяются о личной жизни. Они долгое время скрывали свои отношения, даже о беременности Лены никто не знал до последнего момента. По такому же принципу они могли не распространятся о собственной свадьбе. Но никакой свадьбы, как оказалось, не было. Только после более двух лет совместной жизни известный балетмейстер сделал предложение руки и сердца матери своих детей.

Will you marry me? My heart and soul belongs to you. I love you («Ты выйдешь за меня? Мое сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя»), — сопроводил видео с кольцом Полунин.

Ответ фигуристки был очевиден.

Тарасова всех удивила

А вот кто сумел по-настоящему удивить фанатов, так это Евгения Тарасова. 17 июня фигуристка в одной из соцсетей выложила фотографию с собственной свадьбы, подписав её максимально лаконично: «По-моему, слов не нужно». Избранником серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 стал Фёдор Климов, победитель олимпийских Игр в командном турнире 2014 года.

Мало того что никто не подозревал о том, что у известной фигуристки планируется свадьба, так и имя избранника никому не было известно. Пара вообще нигде и никак не афишировала свои отношения, а когда в сентябре на контрольных прокатах у фигуристки на безымянном пальце заметили кольцо, она уклончиво ушла от ответа.

После расставания с партнёром Владимиром Морозовым Евгения Тарасова перестала особо распространятся относительно своей личной жизни. Некоторое время фигуристы, до Олимпиады-2018, жили вместе. Но неудачное выступление в Пхёнчхане поставило крест на их отношениях. В новом олимпийском цикле фигуристов, выступающих вместе в паре, связывали исключительно рабочие отношения.

Правда, после успешного выступления в Пекине, когда фигуристы выдали два чистейших прокатах и остановились в шаге от золотой медали, особо сентиментальные поверили в то, что это станет поводом для воссоединения пары. Трогательные объятия фигуристов в слезах после произвольной программы дополнительно убедили многих в этом. Но не тут-то было. Тарасова решила связать свою судьбу с Климовым.

Торжество ребят прошло в Москве, поздравить молодожёнов приехало немало именитых гостей. На свадьбе присутствовал тренер Тарасовой Максим Траньков, близкая подруга Елизавета Туктамышева, хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, Никита Кацалапов и Виктория Синицина. А вот партнёра фигуристки — Владимира Морозова — на торжестве замечено не было.