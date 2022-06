О близких взаимоотношениях Никиты Кацалапова и Виктории Синициной было известно давно. Хотя фигуристы никогда официально не подтверждали свой статус пары, но фотографии в соцсетях, трогательные поздравлениями по праздникам, совместные отпуска говорили о том, что их связывает не только лёд.

Поэтому известие о том, что Кацалапов сделал предложение своей партнёрше, мало кого удивило. Фигурист признался, что он давно приобрёл кольцо для возлюбленной и ждал подходящего момента, чтобы сделать предложение. Идеальный момент совпал с отпуском фигуристов.

Никита и Вика за время своей карьеры (всё ещё продолжают выступать) добились почти всех возможных высот в фигурном катании. Они взяли олимпийское золото в командном турнире в Пекине, там же завоевали серебро в личных соревнованиях, становились чемпионами мира и Европы, а также двукратными чемпионами страны.

За спиной большой путь, который был сопряжён с травмами, взлётами и падениями. Самый ответственный старт — Олимпийские игры в Пекине, на подготовку к которому были брошены все силы, эмоции и время, остался позади. Теперь у фигуристов появилась возможность немножко сместить фокус. Этой возможностью, собственно, они и воспользовались.

Известие о помолвке следующей пары можно назвать удивительным и неудивительным одновременно. Бывшая партнёрша Никита Кацалапова Елена Ильиных уже давно живёт вместе с известным балетмейстером Сергеем Полуниным. Пара воспитывает двух сыновей с необычными именами Мир и Дар.

Многие фанаты фигурного катания были убеждены, что известная пара давно узаконила свои отношения и даже сыграла свадьбу, но в тайне от всех. Такие мысли возникли неслучайно. Лена и Сергей не распространяются о личной жизни. Они долгое время скрывали свои отношения, даже о беременности Лены никто не знал до последнего момента. По такому же принципу они могли не распространятся о собственной свадьбе. Но никакой свадьбы, как оказалось, не было. Только после более двух лет совместной жизни известный балетмейстер сделал предложение руки и сердца матери своих детей.

Will you marry me? My heart and soul belongs to you. I love you («Ты выйдешь за меня? Мое сердце и душа принадлежат тебе. Я люблю тебя»), — сопроводил видео с кольцом Полунин.