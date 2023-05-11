Стало известно о динамике в состоянии Костомарова РЕН ТВ: в состоянии фигуриста Костомарова сохраняется положительная динамика

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

В состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова сохраняется положительная динамика, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его словам, фигурист продолжает лечение в Москве.

Собеседник телеканала опроверг информацию о выписке фигуриста и его отправке в зарубежную клинику. Источник также рассказал, что Костомаров активно работает с реабилитологами.

Ранее в «МК» со ссылкой на источник в больнице в Коммунарке написали, что в конце апреля спортсмен тайно выписался из столичной больницы и уже находится на реабилитации за рубежом, якобы «в Израиле или Германии». Собеседник утверждал, что фигуриста выписали без огласки и сразу увезли на спецмашине в аэропорт.

Жена Костомарова Оксана Домнина в беседе с РБК также опровергла информацию о тайной выписке Костомарова.

Нет, это неверная информация. Роман продолжает лечение в Коммунарке и выезд за границу не обсуждается и не планируется, — сказала супруга чемпиона.

Ранее реабилитолог и невролог Александр Комаров рассказал, что Костомарову предстоит еще долгий путь к выздоровлению, несмотря на то, что фигурист впервые с момента госпитализации опубликовал пост в соцсетях. Врач выразил надежду, что спортсмен самостоятельно вышел на связь с подписчиками. В своем посте Костомаров поблагодарил всех, кто его поддерживал, добавив, что впереди ждет много трудностей, но он с ними справится.