Скандалы, интриги, унижения: в фигурном катании громкий скандал Фигуристка Нугуманова сообщила об угрозах со стороны собственного тренера

Елизавета Нугуманова / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На дворе межсезонье, но в фигурном катании совсем неспокойно. Фигуристка Елизавета Нугуманова разорвала информационное пространство шокирующими признаниями в абьюзерском отношении со стороны собственного наставника Евгения Рукавицына и всего тренерского штаба. Унижения, угрозы — ситуация очень серьёзная. Что именно произошло между тренером и фигуристкой и как на это отреагировала общественность. Спойлер: мало кто поддержал фигуристку.

После прорывного для себя сезона-2020/21, когда Лиза заняла третье место среди взрослых девочек на чемпионате России и чуть было не отобралась на чемпионат мира в Стокгольме (в итоге на турнир поехала тёзка Туктамышева, показав лучший результат на Кубке страны), резко пропала. Весь олимпийский сезон она находилась в тени и вдруг о ней снова заговорили. Повод — шокирующий. Фигуристка обвинила свой тренерский штаб в унижениях и угрозах. А теперь обо всём по порядку.

Лишний вес — помеха

Несколько дней назад на «Матч ТВ» вышло большое интервью с фигуристкой, в котором она призналась, что тренеры постоянно предъявляли её за лишний вес.

Мне в команде часто говорили, что я толстая, что ничего у меня не выйдет. Были даже такие слова: «Ты даже в своих соцсетях скоро никому не будешь нужна со своей фигурой». Они мне говорят, что надо похудеть, — я их слушала, худела, они же всё-таки мои тренеры, — сказала Нугуманова.

Провокационное заявление, естественно, многих не оставило равнодушным. Однако реакция на заявление фигуристки оказалась, наверняка, не той, на которую она рассчитывала. Элита фигурного катания не просто не встала на её сторону, а, наоборот, не нашла ничего криминального в словах тренерского штаба фигуристки.

Евгений Рукавицын Александр Вильф/РИА Новости

Элита на стороне Рукавицына

Так, например, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что считает замечание Рукавицына относительно лишнего веса фигуристки «абсолютно нормальны».

Во-первых, у [тренера Нугумановой] Евгения Рукавицына очень хорошие отношения со своими учениками, очень близкие. Там все дружат: и ученики, и учителя. Во-вторых, если тренер говорит, что надо похудеть, значит, надо похудеть. С лишним весом можно сломать ногу. Это абсолютно нормальное замечание, — заявила Тарасова.

Такое же мнение высказала хореограф Алёна Леонова. По её словам, фигуристка действительно имела проблемы с лишним весом и тренер абсолютно по делу указывал спортсменке на это.

Ещё более резким оказался комментарий олимпийского чемпиона 2002 года Алексея Ягудина. Он отметил, что спортсмены должны в первую очередь искать проблемы в себе.

Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации, — сказал Ягудин.

Олимпийский чемпион 2014 года и тренер Максим Траньков тоже отметил, что тренер может говорить, что угодно спортсмену с целью спасти его карьеру.

Елизавета Нугуманова Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Серьёзные угрозы

Но не успели улечься страсти вокруг лишнего веса фигуристки, как появились новые скандальные подробности. Спустя сутки фигуристка выступила с новым заявлением. Куда более серьёзным. Лиза заявила, что тренер лично угрожал ей.

Хочу отметить, что в скором времени, предоставлю помимо слов некоторые факты происходящего со мной в этой группе, где Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберёт меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял своё задание. Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что, если я буду катать программы он сделает мне подножку и я уйду на тот свет, — заявила фигуристка.

Конечно, замечания по поводу веса и угрозы личного характера — это два разных уровня ответственности. Однако несмотря на то, что само по себе второе заявление выглядело устрашающим, даже оно не вызвало особого резонанса.

Многие болельщики не поняли, почему фигуристка не могла озвучить все обвинения в одном интервью, почему сначала последовал рассказ о лишнем весе и только спустя сутки, когда все, кто могли, поддержали Рукавицына, она решила рассказать про угрозы.

Возможно, эта история совсем сошла бы на нет, если бы не два очень важных комментария. Из всей огромной «семьи» отечественного фигурного катания за фигуристку вступилось два человека. Это не Тарасова и Москвина, но их мнение в этой истории очень важно, так как именно эти люди имели прямой контакт с Лизой и её группой.

Первым выступил со словами поддержки фигурист Андрей Мозалёв. Для того, чтобы поддержать фигуристку он даже завёл Telegram-канал.

Видел её в этом сезоне в коридорах после льда почти каждый день в слезах, так как мы на одном катке катаемся, часто пересекались. Она мне рассказывала о происходящем, — написал Мозалёв.

Затем выступила Мария Талалайкина, бывшая ученица Евгения Рукавицына. Она выдала ещё более резонансный месседж. По словам фигуристки, унижениям и буллингу со стороны тренера не должно быть места. И затем добавила «я знаю точно, о чём говорю».

После этих двух заявлений ситуация перестала казаться такой однозначной. Явно в этой истории что-то не так. Что именно — это, возможно, мы узнаем после того, как фигуристка предоставит доказательства. Она уже их анонсировала.

Конфликт только набирает обороты, но уже очевидно одно, что ситуация максимально неприятная и, если угрозы подтвердятся, то тренер должен будет понести определённое наказание.