«С днем рождения, мой герой»: личная драма Романа Костомарова Как и с кем Олимпийский чемпион по фигурному катанию пришел к сегодняшнему дню

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оксана Домнина и Роман Костомаров выступают на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» во Дворце спорта «Лужники» в Москве. Гала-концерт посвящен юбилею легендарного тренера в мире фигурного катания Татьяны Тарасовой

Спустя всего сутки после ампутации стоп Роман Костомаров встретил свой день рождения. 8 февраля ему исполнилось 46 лет. Мы расскажем, кто был с ним рядом не только в этот день, но и на протяжении многих лет до этого.

День рождения Роман Костомаров встретил в больнице в тяжелом состоянии. Накануне ему ампутировали обе стопы. В такой ситуации пост в социальных сетях от жены Романа, Оксаны Домниной, читается с особыми эмоциями.

С днем рождения, мой герой. Мой сильный. Мой любимый. Мой чемпион во всем! Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти... Но сейчас так. И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи, — написала она.

Домнина поблагодарила всех неравнодушных и сказала, что только добрыми мыслями, молитвами и позитивной энергией сейчас можно поддержать Романа, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное.

Оксана Домнина — сама в прошлом фигуристка. Как и ее муж, она выигрывала чемпионаты мира и Европы в танцах на льду, хотя вместе они никогда не выступали. Звездный час Оксаны пришелся на 2008–2010 годы, а Роман закончил с профессиональной карьерой в 2006-м после олимпийского золота в паре с Татьяной Навкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Навка, Роман Костомаров

Отношения Оксаны Домниной и Романа Костомарова завязались в 2007 году, но рассказ о них нужно начать с одной важной детали. С 2004-го по 2007-й Роман был женат на подруге Домниной, фигуристке Юлии Лаутовой. Оксана даже была на свадьбе своего будущего мужа. Они с Костомаровым были знакомы еще с 2001 года, но близкие отношения у них завязались только после расставания Романа с первой женой.

Меня к Оксане тянуло как магнитом, а она меня избегала на протяжении нескольких месяцев — прежде всего потому, что я был женат на ее подруге. А с Юлей у нас к тому моменту все давно разладилось, — признавался Роман. Его слова приводит «Чемпионат.com»

Но как только отношения все же завязались, пришлось разъезжаться. Оксана поехала тренироваться в США и готовиться к главным успехам в карьере, а Роман остался в России. Он уже закончил карьеру и участвовал в коммерческих проектах, монетизировал свое уникальное умение кататься на коньках. Вот фрагмент интервью Оксаны Домниной Sports.ru от 2008 года.

Нет у меня отдушины в США. Моя отдушина, к сожалению, живет в России. Отношения на расстоянии? Ой, это ужасно. Зато теперь больше ценим наши отношения. Только на расстоянии понимаешь, насколько тебе дорог человек. Роман говорит: «Зачем я тебя отпустил?» А я отвечаю: «Отпустил же, теперь поздно что-то менять», — рассказывала Домнина.

Отношения выдержали не только расстояние, но и проблему родителей. Мама Романа выступала против его союза с Домниной, так как считала, что именно она разбила семью ее сына с первой женой. Целый год мама отказывалась даже разговаривать с Оксаной, но в конце концов общий язык нашли.

Роман был счастлив с Оксаной, хотя и не спешил делать ей предложение после неудачного первого брака. Они жили вместе без оформления отношений, и в январе 2011 года у пары родился первый ребенок — дочь Анастасия. Гражданский брак продлился еще почти три года, пока в жизни Домниной не случилось участие в шоу «Ледниковый период».

Ее партнером в телепроекте был актер Владимир Яглыч. Позже он стал партнером и в жизни. Оксана ушла к нему, чем шокировала как собственных поклонников, так и фанатов фигурного катания в целом. Первое время она не давала публичных комментариев, поэтому в Сети мнения разделились: кто-то считал, что Оксана просто устала ждать предложения от Костомарова и захотела любви с перспективой на будущее, а кто-то — что она таким образом хотела надавить на Романа и заставить его действовать.

Затем Доминина прервала молчание и объяснила свой поступок.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Роман Костомаров и Оксана Домнина, 2012 г.

Жизнь идет, наши отношения с Ромой стали другими. И в какой-то момент я поняла, что все изменилось: мои взгляды на жизнь, мечты, планы... Мой уход от Романа только выглядит импульсивным и необдуманным, но на самом деле это очень взвешенный и осознанный шаг, — рассказывала фигуристка в интервью журналу «7 дней».

Отношения с Яглычем в итоге продлились совсем недолго, а Костомаров действительно сделал выводы и начал бороться за Оксану заново. Хотя первое время он страдал. Даже набил на руке татуировку с надписью Love — crucifixion («Любовь — распятие»). Но вскоре собрался и вернул мать своей дочери домой.

Не успел 2014 год дойти даже до середины, как интрижка с Яглычем закончилась, а началась новая старая жизнь — с Романом. Но на этот раз уже в браке. Свадьбу сыграли 25 апреля 2014-го — спустя считаные месяцы после расставания. А спустя еще некоторое время закрепили возобновленные отношения венчанием в церкви.

С тех пор широкой публике неизвестны никакие проблемы в отношениях Романа и Оксаны. В 2016 году у них родился второй ребенок — сын Илья. Подросла дочь, ее отдали в теннис. В 2021 году Костомаров рассказывал журналу Hello, что все у них в семье хорошо, все трудности остались в прошлом.

Были горы каких-то проблем. Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности. Это в 25–30 лет ты непримиримый ни с чем. А с возрастом, с жизненным опытом начинаешь по-другому к этому относиться, — рассказывал Роман.

Самое сложное испытание Костомаров и Домнина проходят сейчас. Хочется пожелать обоим сил справиться с этим и выйти победителями, как у них это много раз получалось, как на льду, так и в жизни.