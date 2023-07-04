Опубликовано новое видео тренировки Костомарова

Фото: Социальные сети

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) новое видео с одной из тренировок после ампутаций. По его словам, спорт и занятия помогают ему отвлечься от «всего происходящего в жизни».

На кадрах Костомаров идет по беговой дорожке, а также качает бицепсы, мышцы бедер и пресс.

Ранее спортсмен опубликовал кадры тренировок. На видеозаписи были впервые видны руки спортсмена после ампутации кистей. Он заявил, что ежедневно стремится делать что-то новое. Костомаров также отметил, что ему хочется бегать и прыгать.

До этого спортивный врач Александр Яблуновский заявил, что тренировки на велотренажере, которые Костомаров начал в больнице после ампутации стоп, являются наиболее подходящим для него способом реабилитации. Он высказал мнение, что спортсмен быстро восстановится физически, но ему придется учиться заново кататься на коньках.