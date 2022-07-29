Неугомонная Туктамышева: как фигуристка бросила вызов четверным прыжкам Планы у Елизаветы грандиозные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Туктамышева не перестает удивлять. Ученица Алексея Мишина планирует исполнить целых два четверных прыжка в произвольной программе. У Елизаветы очень долгая и сложная история отношений с квадами. Наконец все трудности остались позади и мы скоро увидим заветные прыжки в исполнении фигуристки на соревнованиях?

Много статей написано об уникальности Туктамышевой. Она по-прежнему остается одной из самых возрастных действующих фигуристок не только в России, но и во всем мире. Ее сверстницы (Лизе 25 лет) уже давным-давно забыли, что такое фигурное катание, полностью посвятив себя семье или каким-то другим проектам. Но не Лиза. Она не просто продолжает выступать, она по-прежнему одна из ведущих фигуристок страны (и это с учетом огромной скамейки из молодых и талантливых девочек). Даже в прошлом сезоне ученица Мишина шла наравне с основными лидерами сборной и претендовала на Олимпийские игры — 2022, однако неудачное выступление на чемпионате страны не позволило ей добраться до Пекина. Это стали третьи по счёту Игры, на которые она не смогла отобраться.

За свою продолжительную карьеру фигуристка собрала большое количество титулов: она чемпионка мира, Европы, России. На ее счету победа в финале серии Гран-при и в ряде других соревнований. Не менее ценным (по словам Лизы, даже более ценным) является серебро чемпионата мира — 2021, которое она завоевала в 24 года. В тех соревнованиях он обошла саму покорительницу квадов Александру Трусову. Однако несмотря на довольно внушительный послужной список, Тукташышева все равно не спешит вешать коньки на гвоздь. Многие задаются вопросом, в чем же она черпает мотивацию. Ответ на этот вопрос есть. Одной из неразрешенных задач фигуристки являются четверные прыжки. Елизавета не раз признавалась, что мечтает исполнить на официальных соревнованиях квад.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елизавета Туктамышева

Ученица Мишина начала изучать четверной тулуп в 2019 году. Фигуристка признавалась, что ей понадобилось 10 дней с начала обучения, чтобы сделать чистый выезд с квад-тулупа. К концу того года в социальных сетях уже появились удачные попытки исполнения прыжка на тренировках. Однако на официальных стартах прыжок не шел. Лиза осуществила только одну попытку (на чемпионате России — 2020), однако прыжок обернулся падением.

Затем на какое-то время все забыли про четверной тулуп Лизы. Случился коронавирус, затем все были сконцентрированы на отборе на ОИ-2022 — в общем, было не до квадов. Однако совсем недавно Лиза напомнила всем о забытом прыжке. На сборах в Армении фигуристка исполнила чистейший четверной тулуп. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Удачная попытка прыжка говорит лишь об одном: Лиза снова активно взялась за квады. А это значит, что уже в новом сезоне мы можем увидеть очередную попытку исполнения элемента на официальных стартах.

Подтверждает наши догадки и Татьяна Мишина. Более того, Лиза не просто собирается наконец приземлить квад-тулуп, она стремится исполнить целых два четверных в произвольной программе — тулуп и сальхов. По словам наставника, когда Туктамышева освоит сальхов в четыре оборота, тогда он появится в ее программе. Сейчас она работает над тулупом, сальховом и лутцем.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Елизавета Туктамышева

Остается только поражаться несгибаемости ученицы Мишиной. В ее положении многие бы уже давно опустили руки, однако Лиза не сдается. И это очень здорово, с какой стороны ни посмотри. Даже один квад в программе вкупе с тройными акселемями, которыми Лиза владеет с 13 лет, мог бы положительно сказаться на технической оценке фигуристки. Бороться за ведущие места в наше время без квадов тяжело. Хотя для Лизы в первую очередь важен, скорее всего, не фактор борьбы, а сам факт преодоления. В современных реалиях, когда российский спорт оказался почти полностью отменен, можно бороться только лишь с собой. Чем Лиза, собственно, и занимается.