Милохин объяснил, почему «свалил» из «Ледникового периода» Блогер Даня Милохин объяснил, почему ушел из «Ледникового периода»

Блогер-тиктокер Даня Милохин еще раз объяснил, почему покинул телепроект «Ледниковый период». В интервью «Чемпионат.com» он заявил, что все его друзья покинули Россию, и он тоже не захотел оставаться.

Ребята, я не могу делать то, что не хочу делать. В том году занимался этим с удовольствием, потому что для меня это было что‑то новое. Было круто, интересно. В этом году я соглашался с трудом, сказав им о том, чтобы были готовы к тому, что я свалю. Они сказали: «Мы готовы». Я свалил. Еще все мои ребята сейчас где‑то в других странах, а я сижу и делаю то, что я не хочу делать. Вот и захотелось уехать. Прошу прощения, — сказал Милохин.

Он добавил, что никого не предупредил об уходе, так как его бы отговорили, а он этого не хотел.

О том, что блогер покинул проект, стало известно 25 октября. Тогда он заявил, что потерял интерес к этому шоу и не видит смысла продолжать в нем участвовать. Он выступал в паре с экс-чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой. Новым ее партнером на шоу станет актер театра и кино Федор Федотов.

Съемки восьмого выпуска шоу с участием Медведевой и Федотова пройдут 5 ноября.