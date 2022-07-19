Фигуристка Медведева обратилась к завершившему спортивную карьеру Ханю Фигуристка Медведева поздравила Ханю с завершением спортивной карьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю. Сегодня, 19 июля, японский фигурист объявил о завершении карьеры.

Поздравляю с завершением карьеры, легенда. 2016-й теперь воспринимается иначе, кстати, — написала Медведева в своих соцсетях, прикрепив текст к фотографии с Ханю.

Японский фигурист выиграл Олимпийские игры в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018. На Олимпиаде в Пекине он стал четвертым. Также японец является двукратным чемпионом мира, чемпионом четырех котиненнтов — 2020, победителем командного ЧМ-2017. Он четырежды выигрывал финал Гран-при и шесть раз становился чемпионом Японии.

Ранее Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк решил завершить карьеру. С 2019 по 2021 год Дацюк выступал за екатеринбургский «Автомобилист».