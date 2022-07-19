Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю. Сегодня, 19 июля, японский фигурист объявил о завершении карьеры.
Поздравляю с завершением карьеры, легенда. 2016-й теперь воспринимается иначе, кстати, — написала Медведева в своих соцсетях, прикрепив текст к фотографии с Ханю.
Японский фигурист выиграл Олимпийские игры в Сочи-2014 и в Пхенчхане-2018. На Олимпиаде в Пекине он стал четвертым. Также японец является двукратным чемпионом мира, чемпионом четырех котиненнтов — 2020, победителем командного ЧМ-2017. Он четырежды выигрывал финал Гран-при и шесть раз становился чемпионом Японии.
Ранее Ранее сообщалось, что двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк решил завершить карьеру. С 2019 по 2021 год Дацюк выступал за екатеринбургский «Автомобилист».