Семененко выиграл чемпионат России в мужском одиночном катании

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Евгений Семененко

Российский фигурист, участник Олимпийских игр 2022 года Евгений Семененко одержал победу в мужском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске. Это его первая победа в национальном первенстве.

Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковые баллы по итогам короткой и произвольных программ — 295,07. Но Семененко выиграл за счет преимущества в произвольной программе (195,92 балла против 190,60 у Гуменника). Третье место занял Александр Самарин (282,40).

В ночь на 23 декабря стало известно, что чемпион России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк снялся с произвольной программы из-за травмы спины. В короткой программе он занял лишь 12-е место.

Также снялась Александра Трусова. Причиной решения стали медицинские показания — у нее поднялась температура.

Ранее Трусова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя. Теперь спортсменка может проводить вспомогательную деятельность, связанную с исполнительскими искусствами.