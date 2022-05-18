Сегодня, 18 мая, Алине Загитовой исполняется 20 лет. Загитова является первой и пока единственной фигуристкой в России, которая собрала Большой шлем в фигурном катании. В её активе победы на Олимпийских играх в Пекине-2018, на чемпионате мира — 2019, на чемпионате Европы — 2018 и на первенстве России — 2018. Она выигрывала финалы взрослого и юниорского Гран-при и становилась чемпионкой мира среди юниоров. Нет ни одного титула в фигурном катании, который бы ей не покорился. Загитова уже давно не выступает на официальных соревнованиях, но по-прежнему продолжает радовать болельщиков своей активной публичной деятельностью. Работа на телевидении, съёмки для модных журналов, участие в ледовых шоу — новые интересы олимпийской чемпионки. Мы поздравляем Алину Загитову и в очередной раз наслаждаемся красивыми фотографиями фигуристки.