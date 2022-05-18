Сегодня, 18 мая, Алине Загитовой исполняется 20 лет. Загитова является первой и пока единственной фигуристкой в России, которая собрала Большой шлем в фигурном катании. В её активе победы на Олимпийских играх в Пекине-2018, на чемпионате мира — 2019, на чемпионате Европы — 2018 и на первенстве России — 2018. Она выигрывала финалы взрослого и юниорского Гран-при и становилась чемпионкой мира среди юниоров. Нет ни одного титула в фигурном катании, который бы ей не покорился. Загитова уже давно не выступает на официальных соревнованиях, но по-прежнему продолжает радовать болельщиков своей активной публичной деятельностью. Работа на телевидении, съёмки для модных журналов, участие в ледовых шоу — новые интересы олимпийской чемпионки. Мы поздравляем Алину Загитову и в очередной раз наслаждаемся красивыми фотографиями фигуристки.

Алина Загитова выступает на гала-концерте проекта Первого канала «Ледниковый период» во Дворце спорта «Лужники» в Москве
Алина Загитова выступает в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Ведущая проекта фигуристка Алина Загитова во время съёмки проекта «Ледниковый период — 2021»
Фигуристка Алина Загитова на открытии «ГУМ-катка» на Красной площади
Алина Загитова во время выступления в короткой программе женского одиночного катания в рамках Гран-при по фигурному катанию во Дворце спорта «Мегаспорт»
Показательные выступления
Чемпионат Европы — 2018
Награждение Алины Загитовой на чемпионате Европы— 2018
Гран-при по фигурному катанию — 2019
Чемпионат мира по фигурному катанию, церемония награждения
Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову
Алина Загитова, завоевавшая золотую медаль, во время произвольной программы женского одиночного катания на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане
Зимние Олимпийские игры — 2018