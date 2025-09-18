«Интервидение-2025»
18 сентября 2025

Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой



Тыква — один из самых доступных и полезных овощей осени, который помогает не только укрепить здоровье, но и стать верным помощником в снижении веса. Благодаря низкой калорийности, высокому содержанию клетчатки и большому количеству витаминов этот продукт давно заслужил репутацию диетического.

Почему надо есть тыкву для похудения

Главная ценность тыквы для похудения заключается в том, что в 100 граммах содержится всего около 25 калорий. При этом овощ богат пищевыми волокнами, которые улучшают пищеварение, нормализуют обмен веществ и надолго дарят чувство сытости. Употребление блюд из тыквы снижает тягу к сладкому, ведь природные сахара овоща мягко заменяют десерты и не провоцируют резких скачков сахара в крови.

Кроме того, тыква содержит калий и магний, которые выводят лишнюю жидкость из организма, уменьшая отеки. Бета-каротин и витамины группы В помогают поддерживать хорошее настроение во время диеты и ускоряют восстановление после физических нагрузок. Еще одно преимущество — легкая усвояемость: блюда из тыквы не перегружают желудок и подходят даже для вечернего приема пищи.

Регулярное включение тыквы в меню делает процесс похудения комфортным и безопасным. С ее помощью можно готовить каши, супы, запеканки, салаты и даже полезные десерты, создавая разнообразный рацион.



Рецепт: запеченная тыква с медом и корицей

Простое и вкусное блюдо, которое подходит для перекуса или легкого ужина. Для приготовления понадобится 500 граммов очищенной тыквы, 1 чайная ложка меда, щепотка корицы и несколько капель лимонного сока.

Мякоть тыквы нарезают кубиками, выкладывают на противень, сбрызгивают лимонным соком, добавляют мед и слегка присыпают корицей. Запекают в духовке при температуре 180 градусов около 25–30 минут до мягкости.

Запеченная тыква получается нежной и ароматной, а благодаря сочетанию меда и корицы напоминает легкий десерт, но при этом остается низкокалорийным блюдом. Оно утоляет голод, насыщает витаминами и идеально вписывается в рацион для снижения веса.

Анна Скворцова
А. Скворцова
