Тайный смысл: роды во сне перевернут жизнь — полное толкование Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сон о родах — один из самых сильных и многозначных символов, который редко имеет прямое отношение к реальной беременности. Как правило, такое сновидение знаменует начало нового жизненного этапа, освобождение от груза прошлого и реализацию давно задуманных идей.

К чему снятся свои роды

Если вы видите себя рожающей, судьба дает вам шанс начать жизнь заново. Сон символизирует внутреннее обновление и созревание важных идей. Легкие и быстрые собственные роды предвещают успешное завершение дел, а тяжелые и мучительные предупреждают о трудностях на пути к цели, которые обязательно закончатся благополучно.

К чему снятся чужие роды

Присутствие на родах другой женщины означает, что вы станете участником важного события. Сначала оно покажется вам незначительным, но последствия его окажутся судьбоносными. Если рожает незнакомка, наяву возможны недопонимание с партнером или критика со стороны друзей. Сон предостерегает: возможно, вам придется пойти на компромисс в реальной жизни.

К чему снятся роды подруги

Это яркий символ. Если вы видите во сне роды своей подруги, сонник часто указывает на скрытую зависть с ее стороны. Также подобный сюжет может говорить о том, что ваша жизнь уже представляет собой «полную чашу» или впереди вас ждет большое счастье.

К чему снятся роды мужчине

Для мужчин такой сон — знак удачи и финансового благополучия. Если сновидец сам становится роженицей, это предвестие успеха в делах, но также и предупреждения: для достижения цели придется много и упорно трудиться. Сон, в котором сновидец принимает роды, часто сулит скорую новость о реальной беременности его партнерши.

К чему снятся роды женщине

Для женщины это символ гармонии и семейного счастья. Для беременной такой сон — благоприятное предзнаменование легких родов и здоровья малыша. А вот молодой незамужней девушке сон может советовать быть осмотрительнее в выборе партнера и остерегаться легкомысленных поступков. Роды с появлением мальчика часто снятся к радостным событиям, а девочки — к получению нового ценного опыта.

Ранее мы рассказали, к чему снится детство.

Елизавета Макаревич
