Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 05:55

К чему снится огонь: любовь, деньги или пожар?

К чему снится огонь: любовь, деньги или пожар? К чему снится огонь: любовь, деньги или пожар? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Огонь во сне — мощный символ перемен, страсти и скрытых сил. В сонниках Миллера и Фрейда пламя часто предвещает эмоциональные всплески или жизненные кризисы, но детали сна уточняют значение. Яркий костер сулит успех и тепло в отношениях, а тлеющие угли — угасающую страсть или финансовые потери.

Если огонь пожирает дом, ждите потрясений: разрыв с близкими или ссоры на работе. Зато спасение от пламени по Ванге означает преодоление бед и новую удачу. Горящий лес предупреждает о хаосе в делах, а искры — о внезапных идеях, которые принесут прибыль.

Мужчине огонь во сне указывает на амбиции и риски. Пылающий очаг предвещает карьерный рост и признание. Если сновидец разжигает пламя сам — его ждут смелые проекты с высоким доходом. Борьба с пожаром сулит победу над соперниками. По Лоффу, огонь в руках — символ лидерства, но обжигающее пламя — предупреждение о выгорании на работе. Для холостяка это намек на страстный роман.

Женщине огонь символизирует эмоции и личностную энергию. Греющее пламя в камине обещает гармонию в семье и романтику. По Фрейду, пылающее тело — эротические фантазии и близость с партнером. Гаснущее пламя предупреждает об охлаждении чувств или измене. Если женщина тушит огонь — она преодолеет сплетни и зависть. Ванга видит в пламени материнское тепло или беременность. Словом, пожар — к переменам в личной жизни.

Запомните: цвет также важен. Красное пламя — страсть, синий огонь — мистика, черный дым — тревога. Для точного толкования учитывайте эмоции во сне. Огонь учит балансу: он греет, но и обжигает.

Ранее мы выяснили, к чему снятся кости.

огонь
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назначение БАДов в России возьмут под контроль
В России могут поставить спектакль про СВО
Кошатникам дали совет, как легко почистить зубы питомцу
В ГД хотят ввести господдержку компаний за помощь с жильем для сотрудников
Last.fm впервые после разблокировки в России попал на многомиллионный штраф
Турагент дала совет россиянам, планирующим отпуск в экзотической стране
Владельцам онлайн-платформ рассказали о важных изменениях с 1 марта
Кто получает самые высокие пенсии в России, как повысить выплаты в 2026-м
«Вопреки здравому смыслу»: Европа пытается сделать из Зеленского героя
Трамп заверил, что усердно трудится по вопросу Украины
Нутрициолог рассказала, от каких опасных болезней защищает кофе
В российский плен попал агент СБУ, принимавший участие в бою с «Алешей»
Власти РФ закрыли лазейку для незаконно приватизированных акций
Руководителям рассказали, как бороться с выгоранием сотрудников
Автосписания возьмут под контроль: как вернуть деньги за онлайн-подписку
В России придумали альтернативу Starlink
«Черные люди — не обезьяны»: демократа вывели из зала во время речи Трампа
Кондитер рассказал, как правильно есть шоколад
Нутрициолог ответила, кому рекомендована манная крупа
«Торнадо» разнес военные склады ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 февраля
Дальше
Самое популярное
Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.