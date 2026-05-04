Гороскоп на неделю с 4 мая: что ждет каждый знак зодиака?

Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая по знакам зодиака: энергия общения всех со всеми

На протяжении недели с 4 по 10 мая 2026 года каждый знак зодиака почувствует прилив сил и энергии, что создаст очень хорошие условия для общения с людьми вокруг. Этот отрезок времени отлично подходит для проведения переговоров, встреч и укрепления рабочих связей. Отношения с родными и близкими будут складываться спокойно и гармонично. Но не стоит принимать поспешных решений о смене профессии — сейчас это не лучшая идея. Если вы задумали запустить новый рабочий проект, обязательно привлеките к нему надежных коллег, на которых можно положиться.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Овна

На этой неделе Овнов ждут тревоги и переживания, возможны недоразумения или ошибки. Вы можете испытывать чувство вины перед кем-то из близких. Самое время поговорить по душам, чтобы не допустить ссоры. Если на работе случится промах, не пытайтесь это скрыть. Признайте свою ошибку — тогда получится быстро и без серьезных последствий разрешить возникшую ситуацию.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Тельца

У Тельцов начинается непростой период. Первые дни недели будут вполне удачными и результативными, все задуманное осуществится без лишних усилий. Начальство и партнеры ценят ваш труд, поэтому смело просите о пересмотре условий сотрудничества в вашу пользу. Общение с коллегами тоже принесет хорошие плоды. А вот во второй половине недели могут случиться финансовые потери. Если есть возможность, проведите выходные в кругу семьи.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Близнецов

Для Близнецов открываются удивительные возможности: вы сможете добиться того, что раньше казалось недостижимым. Настроение будет отличным, и вы ощутите, что вам многое по плечу. Конечно, некоторые мелкие трудности все же могут появляться, но они вас не остановят. Главное — не перегибать палку и не пытаться действовать напролом. Это хорошее время, чтобы заложить фундамент будущего финансового благополучия.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Рака

Раков ждет период финансовой устойчивости — потерь не предвидится, и вполне реально получить деньги из новых источников. Сейчас самое время для решительных шагов. Вы можете рассчитывать на повышение по службе, если будете действовать уверенно и ответственно. Ваш внутренний потенциал в этом поможет. Не забывайте уделять внимание своим детям.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Льва

У Львов наступило удачное время для решения разных вопросов и старта новых проектов. У вас могут появиться интересные знакомства и полезные деловые связи, которые пригодятся в будущем. Это отличный период для покупок, особенно тем, кто сам работает в торговле. Уход за волосами и косметические процедуры станут приятным завершением недели. Не забудьте хорошо отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Девы

На этой неделе Дев ждет очень непростой этап. Жизнь проверяет вас на прочность. Обратите внимание на то, как вы умеете сосредотачиваться на текущих делах: только такая целеустремленность поможет справиться с трудностями. Встречи с партнерами по бизнесу могут быть не слишком удачными из-за необъективной оценки или недоговоренностей. В течение этой недели дела будут идти медленно, а финансовые вопросы станут особенно острыми.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Весов

Весам пришло время подумать о крупных проектах, будут удачны вложения в недвижимость и инвестиции. Если вы хотите купить квартиру или загородный дом, сейчас отличный момент для таких сделок. Ваша сексуальная энергия находится на подъеме. Общение с друзьями даст вам возможность отдохнуть и набраться сил для новых достижений.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Скорпиона

Скорпионы, будьте осторожны на этой неделе — вокруг вас могут плести интриги. Избегайте пустых споров, чтобы не стать объектом пересудов. Обещайте только то, в чем вы уверены и что реально сможете выполнить. Сейчас не лучший момент для серьезных перемен. Лучше проведите время с близкими людьми. Аккуратнее с поздними прогулками в одиночестве.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Стрельца

Энергия Стрельцов будет бить так мощно, что вам не будет равных. Вы привлечете к себе приятных людей, завоюете их расположение и получите предложение о помощи. Все дела будут даваться легко, а финансовые проблемы уйдут. Есть вероятность получить заслуженную награду. Возможно, вам придется делать выбор между любовными и рабочими обязательствами.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Козерога

Козерогов на этой неделе ждут противоречия буквально на каждом шагу. Придется побороться за место под солнцем. Отстаивайте свое мнение до конца. Выберите правильную тактику, приводите аргументы в свою пользу — и тогда вас услышат. В личной жизни тоже ожидаются непростые моменты. Скорее всего, вам придется доказывать свою главенствующую роль в доме.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Водолея

Водолеев ждет очень удачный период для любых покупок. Кроме того, вполне разумно будет потратить деньги на свою внешность или обновление гардероба. После работы не сидите дома — хорошо бы сходить в ресторан, кино, театр или на концерт. Там вас ждут новые приятные знакомства и вдохновляющие идеи.

Гороскоп на неделю с 4 мая для Рыб

Рыбам эта неделя сулит успехи на работе. Ожидайте поступления денег. Хорошее время для планирования. Ваша работоспособность принесет плоды, а честность станет основой для выстраивания отношений с коллегами. Используйте свои творческие способности для решения нестандартных задач. В семейной жизни все будет стабильно.

