Гороскоп на 9 февраля: Ракам нужна поддержка, а Стрельцам — чувство юмора

Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака советует действовать осмотрительно и не спешить. Не стоит идти на риск и делать резких движений. Будет полезно прислушаться к советам близких. Понять, как обойти острые углы, вам поможет точный гороскоп на сегодня, который мы составили для всех знаков зодиака.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овнов рекомендует держать эмоции под контролем. Не стоит переживать из-за того, что вы не можете изменить. На работе будьте очень внимательны к деталям и словам. Для женщин день может принести разочарование в некоторых сферах. Не пытайтесь переделать все сразу, лучше разберитесь с мелкими делами.

Гороскоп на сегодня для Тельцов советует не обращать внимания на чужую критику. Споры только привлекут ненужное внимание. Лучше ограничить общение с явными недоброжелателями. Женщинам может показаться, что их цели были не совсем верными. Займитесь тем, что приносит радость, и сохраняйте спокойствие.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов предвещает непростой в эмоциональном плане день. Не делитесь ни с кем своими планами, чтобы избежать сплетен. Не стоит давать обещаний, которые будет сложно выполнить. Женщинам стоит быть особенно осторожными, так как чрезмерная откровенность может обернуться неприятностями.

Гороскоп на 9 февраля: Тельцам — игнорировать критику, а Девам — избегать чужих проблем Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Раков говорит, что многие дела могут замедлиться. Используйте это время, чтобы пересмотреть планы и отказаться от бесперспективных идей. Обратитесь за помощью к тем, кому доверяете. Женщинам нужно избегать ссор и проявить терпение. Уделите время семье или своему здоровью.

Гороскоп на сегодня для Львов предупреждает, что напряженная обстановка может плохо сказаться на самочувствии. Сведите общение к минимуму, займитесь рутинными делами. Проанализируйте свои недавние результаты. Женщинам стоит сделать выводы из прошлых ошибок и больше доверять своей интуиции.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев обещает в целом удачный день, но с мелкими помехами. Не вмешивайтесь в чужие конфликты и осторожнее ведите себя с новыми знакомыми. Женщинам не стоит брать на себя ответственность за чужие действия, это может навредить карьере. Всегда думайте о последствиях своих решений.

Гороскоп на сегодня для Весов призывает быть предельно внимательными. Одна ошибка может испортить многое. Не отчаивайтесь и ищите поддержку у родных. Женщин ждет успех в общении с противоположным полом. Не стесняйтесь флиртовать и получать удовольствие от беседы.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов говорит, что ваш оптимизм притягивает людей. Новые договоренности в будущем принесут пользу. Женщинам представится хороший шанс проявить инициативу в любви. Двигайтесь к цели постепенно, без спешки.

Гороскоп на 9 февраля: Львам — уйти в тень, а Скорпионам — притягивать удачу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельцов предупреждает, что вам будет казаться, будто все против вас. Не падайте духом, завтра все изменится. Учитесь на ошибках и ищите выход с помощью юмора. Женщинам стоит позаботиться о здоровье, больше бывать на свежем воздухе и избегать стресса.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерогов указывает, что коллеги ждут от вас разумных решений. Отбросьте сомнения и действуйте уверенно. Уделите внимание партнеру, сделайте ему приятное. Женщинам этот день хорошо подходит для покупки подарков и нестандартных решений.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолеев обещает, что творческим людям будет сопутствовать успех. Взвешивайте каждое решение и четко идите к цели. Женщин может ждать много мелких проблем. Не раздражайтесь по пустякам, не лезьте в конфликты и решайте все по порядку.

Гороскоп на сегодня для Рыб советует заняться чем-то новым, чтобы рутина не затянула. Не забывайте отдыхать, идеально — выехать на природу с друзьями. Женщинам нужно быть начеку: возможны юридические сложности или обман. Излишняя самоуверенность сегодня опасна.

