Гороскоп на 17 февраля: Львам — карьера, Ракам — кино

Гороскоп на сегодня, 17 февраля, для всех знаков зодиака призывает нас быть осторожнее в словах и поступках. Чтобы не нажить проблем, лучше действовать с холодной головой и не поддаваться эмоциям. Это идеальное время для работы, которую нужно делать не спеша, но очень качественно.

Гороскоп на сегодня для Овнов обещает невероятно удачный день. Успех будет сопровождать вас во всех начинаниях, а результаты многих дел вы сможете увидеть уже к вечеру. Представительницы знака сегодня окажутся в центре внимания противоположного пола, поэтому им нужно проявить собранность и строго следовать намеченному плану.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельцов предупреждает о возможных трудностях в делах. Вероятно, вы не сможете достичь даже самых простых целей, а причину провалов выяснить прямо сейчас не получится. Женщинам-Тельцам не стоит пытаться решать все в одиночку — обратитесь за поддержкой к окружающим, чтобы не разрушить то, что уже создано, а мужчинам лучше переключиться на заботу о своем самочувствии.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов советует держать эмоции под контролем. Если обстановка накаляется, лучше посмотреть на нее с юмором и не лезть в ссоры. Женщинам этого знака нужно срочно переключить внимание с карьеры на вторую половинку, иначе отношения могут рухнуть, а мужчинам стоит немного поумерить свою гордость, чтобы день прошел гладко.

Гороскоп на сегодня для Раков рекомендует избегать всего нового и пересмотреть свои планы. Чтобы избежать ссор с родными, проявите больше заботы и понимания. Вечер идеально подойдет для похода в кино или на концерт — это поможет отвлечься.

Гороскоп на 17 февраля: Стрельцам нужна поддержка, Козерогов ждет удача Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гороскоп на сегодня для Львов связывает успех с профессиональной репутацией. Она распахнет перед вами новые двери, но потребует полной самоотдачи, поэтому личные дела временно уйдут на задний план. Звезды советуют не бояться отказывать людям: если заниматься благотворительностью в ущерб себе, это приведет лишь к выгоранию.

Дева

Гороскоп на сегодня для Дев не рекомендует отправляться в путь. Высок риск попасть в аварию или столкнуться с обманщиками. Финансовые вопросы лучше решать с проверенными друзьями, а не с сомнительными личностями. Самое лучшее занятие сегодня — наводить уют в доме.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов обещает спокойный день без сюрпризов. Если работа стоит на месте, не мучайте себя — отложите ее или позовите кого-то на помощь. При решении проблем действуйте обдуманно и помните, что иногда полезнее посмеяться над ситуацией, чем доводить себя до нервного срыва.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпионов обещает день, наполненный творческой энергией. Ваши идеи притянут нужных людей, и совместная работа принесет отличные плоды, особенно в торговле. У вас есть все шансы изменить свою жизнь своими руками, а любые приобретения сегодня порадуют.

Гороскоп на сегодня для Стрельцов советует делиться мыслями только с близкими. Их поддержка окажется очень кстати. Чувство неуверенности, которое может накрыть женщин, лучше всего лечится отдыхом и заботой о себе.

Козерог

Горокоп на сегодня для Козерогов сулит большие достижения, но не позволяйте себе выбиваться из сил. Вокруг вас наверняка есть тот, кто нуждается в вашей поддержке — вы вполне сможете ее оказать. Женщинам звезды советуют расслабиться в компании друзей и спокойно подумать о будущем.

Гороскоп на 17 февраля: Водолеям — одиночество, а Рыбам — поездка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Водолеев предупреждает о трудностях и возможных разочарованиях. Чтобы справиться с ситуацией, придется проявить настойчивость. Следите за своими словами, чтобы не обидеть коллег или родных, а вечер проведите в тишине и одиночестве.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб обещает неожиданности, связанные с бумагами. Будьте предельно внимательны на работе, чтобы не допустить серьезных ошибок. Из-за занятости вам сложно расслабиться, поэтому небольшая поездка поможет отвлечься от дел и набраться сил.

Ранее мы рассказывали, как принято отмечать Масленицу.