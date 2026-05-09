Гороскоп на 10 мая: Львам навести порядок, Девам планировать день

Гороскоп на сегодня, 10 мая, для всех знаков зодиака советует быть осторожнее в общении с другими людьми. В этот день велик риск нарваться на мошенников и тех, кто задумал недоброе. Энергия обмана сегодня особенно сильна, так что лучше не вступать в разговоры с незнакомцами. Следите за собой и не рассказывайте личное ни про себя, ни про родных. Важные переговоры перенесите на другой день.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна советует быть начеку: мошенники могут попытаться выведать ваши личные сведения. Не делитесь важной информацией с чужими в общественных местах. Сегодня все знаки зодиака подвержены обману, так что не пытайтесь понять, почему так вышло.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца пророчит неважное настроение. Ваши эмоции будут прыгать туда-сюда, и это, скорее всего, из-за того, что вы мало отдыхаете. Даже в выходные вы думаете о работе, поэтому расслабиться не получается. Найдите время вечером и сходите туда, куда давно хотели. Вам сейчас очень нужна эмоциональная разрядка.

Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов советует: если позовут в дорогу, лучше не соглашайтесь. Велика опасность соблазнов, о которых потом пожалеете. Вспомните о семейных ценностях — они очень важны для вас и ваших родных. Сейчас ваше положение шаткое, и от того, что вы решите, зависит, как сложится ваша дальнейшая жизнь с партнером.

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака говорит: тем, кто любит активный отдых, нужно быть внимательнее. Не пренебрегайте правилами безопасности и берите только хорошее снаряжение. Сегодня легко получить травму. Могут случиться ссоры с близкими, но не пытайтесь их уладить сгоряча. Подождите, пока эмоции улягутся.

Гороскоп на 10 мая: Близнецам отказаться от поездки, Ракам беречься от травм Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лев

Гороскоп на сегодня для Льва рекомендует начать с уборки в доме, чтобы навести порядок в жизни. Когда выбросите лишние вещи, почувствуете, как все встает на свои места. Наведите чистоту на рабочем столе — тогда и сложные задачи будут решаться проще. Звезды также советуют заняться спортом или просто прогуляться по улице.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы обещает удачу тем, кто ясно понимает свои желания. День пройдет спокойно, без сюрпризов. Тот, кто распланирует все заранее, добьется успеха. Разумный подход поможет, особенно если у вас технический склад ума.

Весы

Гороскоп на сегодня для Весов советует отложить все новое до лучших дней. Сейчас вам нужна стабильность и понятный результат. Может, стоит сходить на какой-нибудь светский вечер. Только не забудьте взять с собой друга или родственника. Выбирайте спокойные места, чтобы не получить лишних эмоциональных встрясок.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона говорит: вы будете нужны многим. Друзья вспомнят о встрече, которую давно планировали, а родные станут спрашивать вашего совета. Подумайте о том, чтобы завести домашнего любимца. Если у вас еще нет животного, этот день отлично подходит для того, чтобы завести нового друга. А еще звезды советуют побыть на природе — найдите время хотя бы для прогулки в парке. Старайтесь есть полезную еду.

Гороскоп на 10 мая: Стрельцам пробовать новое, Козерогам помогать близким Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца позволит вам показать свои способности в непривычном деле. Это занятие не похоже на то, чем вы обычно занимаетесь, но оно откроет перед вами много путей в будущем. Не теряйте оптимизма и веры в хорошее, ведь этот опыт будет очень полезным. Поговорите о последних новостях с кем-то из близких, чтобы зарядиться позитивом.

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога предупреждает: вашим родным может понадобиться ваша помощь и деньги. Но прежде чем обещать, хорошо все обдумайте. Четко обозначьте, что вы готовы сделать, чтобы потом не было обид и ссор. Будьте спокойны и терпеливы в это непростое время.

Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея советует: если думаете об отпуске, выбирайте такие места, где у вас будет много времени на свежем воздухе. Горы или море подойдут лучше всего. Вам надо сбежать от городской суеты хотя бы на пару дней: это подарит ощущение обновления.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб говорит: не берите на себя слишком много, иначе ничего не успеете. Не срывайте злость на родных — они не виноваты, что вы заняты. Может, вы просто переоценили свои силы. Остерегайтесь простуд и вирусов, поменьше общайтесь с незнакомцами. Придумайте план, как укрепить иммунитет: больше двигайтесь, гуляйте на улице и начинайте бросать вредные привычки.

Ранее мы поделились посевным календарем на конец весны и начало лета 2026 года.