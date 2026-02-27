Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 02:00

Фаза Луны сегодня, 27 февраля 2026 года. Получаем результат, выгуливаем пса

Фаза Луны сегодня, 27 февраля, какая сегодня Луна: время прогулок и выполнения дел Фаза Луны сегодня, 27 февраля, какая сегодня Луна: время прогулок и выполнения дел Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 27 февраля, в 12:05 по московскому времени начнутся 11-е сутки лунного цикла. Их прохождение займет у Луны почти 26 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Управление Луной сегодня переходит к яркому и себялюбивому Льву. Растущая фаза уже в течение ближайшей семидневки закончится полнолунием.

Краткое описание 11-го лунного дня

Успешный, хотя и довольно энергозатратный день. Сегодня вы сможете оценить плоды своих усилий, которые предпринимались с начала текущего лунного цикла. Подготовьтесь к изменениям.

Здоровье и красота

Не рекомендуется начинать новые курсы лечения. Разные заболевания, появившиеся в этот день, могут негативно сказаться на женщинах, тогда как мужчины, скорее всего, не заметят особых последствий. Этот день подходит для умеренных физических нагрузок, особенно на свежем воздухе. Визит в салон красоты или проведение уходовых процедур обещает принести хорошие результаты.

Бизнес и финансы

Сегодня отличный момент для реализации давно задуманных проектов. Командировки пройдут успешно. Однако торговые операции и крупные сделки лучше отложить на более подходящее время. Также не стоит заниматься делами, в которых вы не разбираетесь.

Брак и отношения

Сегодня благоприятный день для заключения брака. Взаимоотношения с близкими будут особенно теплыми, поэтому не забудьте показать, как вы их любите.

Природа

Приближается полнолуние, что приводит к снижению активности рыбы. Любители цветов могут заняться любыми манипуляциями с растениями. Для владельцев собак и кошек важно предоставить своим питомцам возможность насладиться свежим воздухом. Кошкам будет достаточно открыть окно с надежной сеткой, а собаководы могут смело отправляться на прогулку в парк, прихватив игрушки для активной игры.

Ранее мы рассказывали, чем молитва отличается от медитации.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мадуро обвинил США в нарушении своих конституционных прав
Иран отверг требования США по ядерной сделке
Названа дата проведения выборов в Госдуму
«Армия захлебнется в крови»: что будет, если США продолжат кошмарить Кубу
Очевидцы сообщили о мощных взрывах над Воронежем
SHOT сообщил, что ВСУ ударили HIMARS по Белгороду, город остался без света
Массированный ракетный удар по Белгороду 27 февраля: разрушения и жертвы
Чубайс добивается снятия канадских санкций
В Кабуле прогремела серия взрывов
Гладкову предложили переселиться в дом под обстрелами ВСУ
iPhone получил доступ к работе с секретной информацией НАТО
Зеленского сравнили с маленькой девочкой с большими капризами
Раскрыто, как прошли ядерные переговоры США и Ирана
Блокировка карт, объяснения с полицией: как мошенники мстят своим жертвам
Появились кадры момента освобождения девятилетней девочки в Смоленске
Российские ледоколы пришли на помощь в Финский залив
MOL потребовала от компании JANAF обеспечить транзит нефти из РФ
Путин поздравил военных Сил специальных операций с профессиональным праздником
Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.