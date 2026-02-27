Фаза Луны сегодня, 27 февраля 2026 года. Получаем результат, выгуливаем пса

Фаза Луны сегодня, 27 февраля, какая сегодня Луна: время прогулок и выполнения дел

Сегодня, 27 февраля, в 12:05 по московскому времени начнутся 11-е сутки лунного цикла. Их прохождение займет у Луны почти 26 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Управление Луной сегодня переходит к яркому и себялюбивому Льву. Растущая фаза уже в течение ближайшей семидневки закончится полнолунием.

Краткое описание 11-го лунного дня

Успешный, хотя и довольно энергозатратный день. Сегодня вы сможете оценить плоды своих усилий, которые предпринимались с начала текущего лунного цикла. Подготовьтесь к изменениям.

Здоровье и красота

Не рекомендуется начинать новые курсы лечения. Разные заболевания, появившиеся в этот день, могут негативно сказаться на женщинах, тогда как мужчины, скорее всего, не заметят особых последствий. Этот день подходит для умеренных физических нагрузок, особенно на свежем воздухе. Визит в салон красоты или проведение уходовых процедур обещает принести хорошие результаты.

Бизнес и финансы

Сегодня отличный момент для реализации давно задуманных проектов. Командировки пройдут успешно. Однако торговые операции и крупные сделки лучше отложить на более подходящее время. Также не стоит заниматься делами, в которых вы не разбираетесь.

Брак и отношения

Сегодня благоприятный день для заключения брака. Взаимоотношения с близкими будут особенно теплыми, поэтому не забудьте показать, как вы их любите.

Природа

Приближается полнолуние, что приводит к снижению активности рыбы. Любители цветов могут заняться любыми манипуляциями с растениями. Для владельцев собак и кошек важно предоставить своим питомцам возможность насладиться свежим воздухом. Кошкам будет достаточно открыть окно с надежной сеткой, а собаководы могут смело отправляться на прогулку в парк, прихватив игрушки для активной игры.

