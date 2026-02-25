Фаза Луны сегодня, 25 февраля 2026 года. Боимся страхов и обманов

Фаза Луны сегодня, 25 февраля, какая сегодня Луна: день обманов, страхов и искусства

Сегодня, 25 февраля, в 09:43 по часовому поясу столицы Луна войдет в 9-й день лунного цикла. Он завершится только завтра в 10:42.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна в эти сутки переходит под управление разумного и рассудительного Рака, что не может не радовать. Вторая четверть растущей фазы уже через неделю завершится очередным полнолунием.

Полезные рекомендации на 9-й лунный день

День лукавства, когда каждый рискует стать жертвой мошенников или же обмануться в собственных ожиданиях. Для предотвращения нежелательных последствий рекомендуется относиться к любой информации с осторожностью.

Здоровье и красота

Особенно внимательными сегодня следует быть сердечникам. Также могут возникнуть проблемы у людей, страдающих от невралгий и различных психических расстройств: возможно усиление фобий и появление панических атак. Старайтесь избегать стресса, если есть возможность — сократите общение и занимайтесь тем, что приносит вам радость и помогает успокоиться.

Бизнес и финансы

Сегодня может возникнуть множество конфликтов: с руководством, коллегами, партнерами или клиентами. Если у вас уже есть какая-то проблема, старайтесь сохранять спокойствие и решать ее мирным путем. Успех в делах ждет только тех, кто работает в творческих специальностях. Финансовые операции, юридические консультации или повышение квалификации лучше отложить, чтобы не пасть жертвой ложной информации.

Свадьба и отношения

Этот день не подходит для заключения брака: иллюзии супругов вскоре столкнутся с реальностью, а совместная жизнь может быть омрачена постоянным обманом. Общаясь с родственниками, лучше избегать разговоров по душам и сосредоточиться на насущных вопросах.

Природа

Рыбалка обещает быть удачной, но улов, вероятнее всего, будет состоять из мелких рыбешек и сгодится лишь на лакомство для кошки. Садоводам стоит задуматься о посеве семян. Работать с домашними растениями в этот день не рекомендуется.

