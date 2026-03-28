Фаза Луны сегодня, 29 марта 2026 года: не начинаем проекты и идем в сауну

Сегодня в 14:28 по московскому времени начнутся двенадцатые лунные сутки, а закончатся они только завтра после трех часов дня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сейчас наш спутник перешел в созвездие Девы. Он постепенно приближается к своей высшей точке, и совсем скоро наступит момент полнолуния.

Полезные советы для 12-х лунных суток

Этот день пройдет спокойно, поэтому самое время заняться тем, чтобы обдумать свои прошлые решения, сделать выводы и скорректировать планы на будущее. Сейчас очень хорошо пообщаться с родными, особенно если собраться всей семьей.

Здоровье и внешний вид

В это время удачными будут любые косметические процедуры, поход в парикмахерскую, сеансы массажа и все, что помогает скорректировать фигуру. Хорошая идея — сходить в парную, сауну или поплавать в бассейне. А вот активные тренировки и беговые нагрузки лучше пока отложить.

Бизнес и финансы

Сейчас лучше всего заняться теми делами, которые не требуют спешки и новизны. Не стоит браться за запуск крупных проектов или подводить под ними черту. Встречи и переговоры стоит проводить только с теми, кому вы доверяете. Вопросы, связанные с крупными суммами денег или судебные тяжбы, скорее всего, не принесут удачи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семья и брак

Если между супругами царит полное взаимопонимание и нет места бурным выяснениям отношений, то это отличный момент для регистрации брака. Романтический вечер лучше завершить прогулкой по городу или походом в кино, а вот переходить к близости или делать серьезный шаг в отношениях в этот день не рекомендуется.

Природа

На рыбалку сегодня ехать не стоит — крупного улова, скорее всего, не будет. Тем, у кого есть дача или огород, лучше заняться рыхлением почвы, увлажнением грядок или пересадкой культур. Хозяевам животных стоит выделить время, чтобы привести шерсть питомцев в порядок.

Ранее мы поделились Лунным календарем на апрель-2026 для садоводов и огородников.