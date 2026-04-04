Стали известны подробности жизни умершего от голода мальчика в Петербурге РЕН ТВ: умерший от голода мальчик в Петербурге жил в грязи и темноте

Отец мальчика, которого пара из Петербурга заморила голодом, мог принимать запрещенные вещества, заявила РЕН ТВ понятая. Она пояснила, что в квартире было очень грязно и темно, а сам глава семьи выглядел «будто не в себе».

Жили как в подземелье, — рассказала женщина.

Ранее суд заключил под стражу родителей из Санкт-Петербурга, обвиняемых в жестоком убийстве своего ребенка, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, годовалого младенца сознательно не кормили почти месяц.

