04 апреля 2026 в 10:39

Стали известны подробности жизни умершего от голода мальчика в Петербурге

РЕН ТВ: умерший от голода мальчик в Петербурге жил в грязи и темноте

Отец мальчика, которого пара из Петербурга заморила голодом, мог принимать запрещенные вещества, заявила РЕН ТВ понятая. Она пояснила, что в квартире было очень грязно и темно, а сам глава семьи выглядел «будто не в себе».

Жили как в подземелье, — рассказала женщина.

Ранее суд заключил под стражу родителей из Санкт-Петербурга, обвиняемых в жестоком убийстве своего ребенка, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. По версии следствия, годовалого младенца сознательно не кормили почти месяц.

Также несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

Кроме того, гражданку России Екатерину Бурнашкину, бросившую свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи в Турции сразу после родов, лишили родительских прав. Процесс проходил в закрытом режиме. Турецкий суд в свою очередь приговорил женщину к 15 годам за покушение на убийство, но апелляция переквалифицировала дело и освободила ее.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

