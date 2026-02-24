Фаза Луны сегодня, 24 февраля 2026 года. Забота о хвостах и стресс для всех

Фаза Луны сегодня, 24 февраля 2026 года. Забота о хвостах и стресс для всех

В 09:08 по московскому часовому поясу сегодня, 24 февраля, Луна перейдет в 8-е сутки текущего лунного цикла. Они продлятся до 09:43 следующего дня.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна сегодня находится под влиянием переменчивых Близнецов. Начинается вторая четверть растущей фазы. Уже через неделю Землю накроет очередное полнолуние.

Полезные советы для 8-х лунных суток

Данный период — подходящее время для начала новых дел. Однако стоит учитывать, что в этот день могут возникнуть некоторые препятствия. Вероятны напряженные ситуации, мелкие ссоры и недопонимания. Будьте готовы к неожиданным поворотам. Незавершенные задачи могут стать камнем преткновения.

Бизнес и финансы

Сегодня атмосфера на работе может быть напряженной. Старайтесь свести к минимуму общение с коллегами и руководством. Не позволяйте себе срываться на подчиненных. Если у вас уже имеется слаженная команда, совместная работа сегодня будет продуктивной, хоть и напряженной. Лучше отложить крупные финансовые сделки и сосредоточиться на срочных мелких платежах. В юридических делах можно ожидать положительных результатов.

Здоровье и уход за собой

Если вы заметили начало болезни, не оставляйте это без внимания. Следите за своим рационом и выбирайте умеренные порции. Курс лечения, начатый сегодня, принесет быстрые положительные результаты. Этот день благоприятен для визитов в салоны красоты.

Свадьба и отношения

Сегодня не самый удачный момент для заключения брака. Партнеры могут на протяжении всей жизни обижать друг друга как случайно, так и умышленно, а затем просить прощения. Такой тип отношений, известный как «итальянский брак», редко приносит счастье и может изматывать обоих.

Природа

Рыбаки получат удовольствие от процесса. Любители комнатных растений могут проводить с ними любые манипуляции, кроме обрезки ветвей. Владельцам домашних животных рекомендуется провести осмотр своих питомцев: проверьте состояние шерсти, ушей, глаз, когтей и подушечек лап. В случае обнаружения покраснений, высыпаний или других проблем с кожей и шерстью не забудьте записаться к ветеринару или грумеру.

