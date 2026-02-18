Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 18 февраля 2026 года. Амбиции, обучение и диета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 08:07 по поясному времени столицы сегодня, 18 февраля, Луна даст старт 2-м суткам весеннего цикла. Он завершится только завтра, 19 февраля, в 08:14.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Управление Луной в этот день по-прежнему находится у Рыб. Растущая фаза будет длиться почти две недели и лишь 3 марта достигнет апогея в момент полнолуния.

Полезные советы для 2-х лунных суток

Сегодня появится шикарная возможность, для того чтобы успешно воплотить в жизнь даже самые амбициозные задумки. Чтобы избежать манипуляций и давления со стороны, старайтесь ограничить общение с незнакомыми людьми. Вторая половина дня идеально подходит для обучения и получения новых знаний.

Внешность и здоровье

Пересмотрите рацион, откажитесь от излишков сахара и жира. Отличный день для посещения спортзала и бассейна. А вот визит в салон красоты может не оправдать ожиданий.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Работа и финансовая сфера

Этот день подходит для любых дел, даже самых грандиозных и дерзких, однако лучше всего их запланировать на вечер. Утром рекомендуется сосредоточиться на планировании и подготовке сценариев взаимодействия с коллегами, подчиненными, бизнес-партнерами и клиентами. Все финансовые транзакции будут удачными.

Свадьба и любовь

Заключать брак сразу после полнолуния крайне неразумно. Тем же, кто все-таки решится сыграть свадьбу в этот день, вряд ли удастся создать счастливую семью.

Природа

Рыбалка сегодня не принесет желаемого улова. Однако может стать отличным поводом выехать на природу и провести время в уединении. Заниматься растениями сегодня не рекомендуется. Владельцам домашних животных стоит позаботиться о досуге своих питомцев.

