17 февраля 2026 в 03:25

Фаза Луны сегодня, 17 февраля 2026 года. Новолуние под знаком Рыб

Фаза Луны сегодня, 17 февраля, какая сегодня Луна: что принесет новолуние под знаком Рыб? Фаза Луны сегодня, 17 февраля, какая сегодня Луна: что принесет новолуние под знаком Рыб? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 17 февраля, с 08:00 по московскому поясному времени до 15:03 Луна будет завершать последний цикл этой зимы 30-ми лунными сутками. А уже с 15:03 наступит новолуние и придет начало 1-го дня очередного цикла Луны.

В каком знаке зодиака и в какой фазе находится сегодня Луна

Новолуние в этот раз придет к нам под управлением Рыб. Вполне вероятно, что нас ждет период, наполненный эмпатией, добрыми делами и творческим подъемом.

Рекомендации и советы для весеннего новолуния

В 30-е лунные сутки вы сможете ощутить гармонию и прилив энергии, однако расходовать ее следует разумно, сохраняя равные порции и для работы, и для личной жизни. Это подходящее время для подведения итогов и планирования следующих шагов. Также рекомендуется закрыть нерешенные вопросы, чтобы ничего не отвлекало вас от движения вперед. Полагайтесь на свою интуицию. Эти тенденции сохранятся и с началом первого лунного дня. Обратите внимание на чистоту своих мыслей.

Финансы и бизнес

Перед началом новолуния постарайтесь разобраться с незавершенными делами и подвести итоги предыдущего лунного месяца. С новым циклом вам следует задуматься о планах на будущее. Однако помните, что этот день не подходит для ведения переговоров или принятия серьезных решений. Утром можно расплатиться по счетам, но после обеда работу с деньгами следует остановить.

Свадьба и отношения

Заключать брак в этот день не рекомендуется. В общении с родственниками старайтесь сосредоточиться на спокойном разрешении конфликтов. Избегайте ссор и выбирайте конструктивный диалог. Не стесняйтесь просить прощения и проявляйте великодушие.

Здоровье и красота

Посвятите этот день отдыху или легким физическим упражнениям. Постарайтесь избегать обильных приемов пищи и защитите себя от потенциальных травм или переохлаждения. Время для посещения салона красоты сейчас не самое удачное.

Природа

Как и всегда в новолуние, рыбалка может оказаться неудачной. Тем не менее время, проведенное на природе, подарит вам умиротворение. Внимательные хозяева заметят, что питомцы также чувствуют фазы Луны и могут вести себя либо вяло, либо, наоборот, активно. Подстраивайтесь под их настроение. Садоводы могут начать пикировку саженцев или посеять подходящие по времени культуры.

Ранее мы рассказывали об истории масленичных блинов.

