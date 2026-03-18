Фаза Луны сегодня, 18 марта 2026 года. День прокрастинации и хитрой рыбы

В 06:23 по московскому времени сегодня, 18 марта, Луна начнет свой 29-й день в этом лунном цикле. Он завершится в 04:26 19 марта.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

В 29-й день цикла Луной продолжают управляют Рыбы. Это предпоследние лунные сутки в третьем цикле года. Завтра в течение трети дня будут идти 30-е лунные сутки, и лишь после этого наступит новолуние.

Характеристика 29-го лунного дня цикла

Этот день считается одним из самых рискованных в лунном месяце. Этот период совпадает с днями, посвященными древнегреческой богине лунного света Гекате, покровительнице колдунов и знахарей. Планету накрывают черные безлунные ночи, предвестницы новолуния. Часто в такие дни многие отмечают упаднические настроения. В эти дни вас может одолеть необъяснимая тревога и прокрастинация.

Здоровье и внешний вид

Рекомендуется устроить разгрузочный день. Посещение бани или сауны станет отличным решением. А вот косметические процедуры лучше отложить, так как они могут быть неэффективными.

Деньги и работа

Сегодняшний день не порадует предпринимателей. Любая деловая активность может принести совсем не те результаты, которые ожидались. Лучше сосредоточиться на подготовке документов, упорядочивании задач и распределении обязанностей среди сотрудников. Проведение финансовых операций, переговоров или запуск и завершение проектов в этот день чреваты неудачами.

Свадьба и отношения

Неподходящий день для заключения брака. Разумнее будет перенести свадьбу на начало нового лунного месяца. Общение с родственниками тоже стоит свести к минимуму, чтобы избежать ссор.

Природа

Рыба перед новолунием зачастую прячется на дне и игнорирует даже самые лакомые приманки. Цветоводы могут заняться защитой растений от вредителей. Владельцам домашних животных стоит обратить внимание на бесхозных собак и кошек, а также на тех, кто страдает от жестокого обращения. Не оставайтесь равнодушными — ведь даже одна спасенная жизнь значит очень много.

