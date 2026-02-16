Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 16 февраля: отменяем работу, кормим котиков

Фаза Луны сегодня, 16 февраля: откладываем работу, помогаем бездомным животным Фаза Луны сегодня, 16 февраля: откладываем работу, помогаем бездомным животным Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В 07:51 по московскому времени сегодня, 16 февраля, Луна начала свой 29-й день в этом лунном цикле. Он завершится завтра в 08:00 наступлением 30-х лунных суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

В 29-й день цикла Луна будет пребывать под полновластным управлением Водолея. Это предпоследний день в этом лунном цикле. Завтра нас ждет приход новой Луны.

Характеристика предпоследнего лунного дня цикла

Приходит время так называемой черной луны, когда лунный цикл подходит к концу. На этом этапе новолуние еще не наступило, но спутник Земли уже не виден на небосводе. Этот день часто сопровождается упадническим настроением, снижением уровня энергии, необъяснимой тревогой и нежеланием предпринимать даже самые простые действия.

Здоровье и уход за собой

Запланируйте разгрузочный день, хорошо бы посетить баню или сауну. Любые косметические процедуры лучше отложить, так как в этот период они могут оказаться неэффективными.

Бизнес и финансы

Сегодня не самый удачный день для предпринимателей. Любая деятельность может негативно сказаться на бизнесе. Лучше заняться обработкой документов, наведением порядка и распределением задач среди сотрудников. Проведение финансовых операций, переговоров, а также старт и завершение проектов в этот день могут привести к неудачам.

Природа

Рыба перед новолунием обычно уходит на дно и не желает идти даже на самую лакомую наживку. Цветоводы могут заняться обработкой растений от вредителей. Владельцам домашних животных стоит обратить внимание на бездомных собак и кошек или тех, кто подвергается жестокому обращению со стороны хозяев. Возможно, именно вы сможете им помочь — не оставайтесь равнодушными!

