Фаза Луны сегодня, 24 марта 2026 года: день переговоров и удачной рыбалки

Сегодня в 07:44 по московскому времени Луна переходит на седьмые сутки своего цикла. Этот период растянется почти на календарный день и завершится только завтра, 25 марта, в 08:35.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Сегодня Луна находится под влиянием Близнецов. Ее фаза продолжает расти — это началось еще на прошлой неделе и будет длиться до 2 апреля, когда наступит полнолуние, второе в этом сезоне.

Советы для 7-го лунного дня

Этот период создан для активных действий. Хорошо подходит для общения, но лучше, чтобы оно проходило с глазу на глаз. От шумных встреч и больших компаний стоит отказаться. Сейчас любое произнесенное слово обретает вес: случайная грубость может вызвать крупную ссору, а вовремя сказанное теплое слово способно подарить вам верного товарища на долгие годы.

Здоровье и уход за собой

Сегодня благоприятное время для операций, в том числе и для пластической хирургии. Исключением станет лишь визит к стоматологу. Организм сейчас уязвим перед простудой, поэтому лучше поберечься. Еду важно хорошо проваривать или прожаривать, а любые фрукты и овощи нужно мыть с особой тщательностью.

Работа и финансы

Сейчас отличный момент, чтобы сесть за стол переговоров. Даже те, кто обычно не идет на уступки, смогут договориться. Это хорошее время, чтобы уладить старые разногласия или завершить конкурентную борьбу. Поиск партнеров и новых клиентов принесет успех. Если вы руководитель, искренне похвалите сотрудников за их работу — это вдохновит их на новые подвиги и укрепит верность компании, причем без каких-либо денежных трат.

Семья и отношения

Этот день отлично подходит для свадьбы, особенно если у будущих супругов есть хобби, которое нравится им обоим. Брак, заключенный сегодня, обещает быть крепким, финансово устойчивым и наполненным счастьем.

Природа

Сегодня рыбакам повезет с уловом. Если вы решите выбраться на природу, смело зовите с собой детей или берите собаку. Тем, кто занимается садом и огородом, можно спокойно ухаживать за растениями. Владельцам домашних животных стоит выделить время на расчесывание и уход за шерстью.

