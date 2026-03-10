Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 10 марта 2026 года. Старт проектов, отмена свадьбы

Фаза Луны сегодня, 10 марта, какая сегодня Луна: начало грандиозных дел и оптимизм во всем Фаза Луны сегодня, 10 марта, какая сегодня Луна: начало грандиозных дел и оптимизм во всем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 10 марта, в 02:26 мск Луна войдет в 21-е сутки своего первого цикла этой весной. Завершатся они только 11 марта ночью.

В какой фазе и в каком знаке зодиака сегодня находится Луна

Луна продолжает убывать — до следующего новолуния осталось чуть больше недели. День пройдет под управлением смелого и оптимистичного Стрельца.

Краткие рекомендации для 21-х лунных суток

Сегодня превосходный день для реализации серьезных намерений. Все то, что вы планировали или мечтали осуществить, но сомневались, может стать реальностью именно сейчас. Двадцать первые лунные сутки также идеально подходят для переосмысления жизненных приоритетов и корректировки личных ценностей.

Внешний вид и здоровье

Хорошее время для того, чтобы начать заботиться о своем теле — записаться на массаж, в спортзал, пересмотреть рацион и отказаться от вредных привычек. Перемены во внешнем виде, будь то стрижка, новый наряд или маникюр, принесут отличные результаты.

Деньги и работа

Сейчас идеальное время для любого рода деловых проектов. Ожидайте успеха не только от рискованных сделок, но и быстрого решения бюрократических вопросов. Успешными будут переговоры, командировки, собеседования, взаимодействие с руководством и укрепление отношений с коллегами.

Семья и любовь

А вот начало совместной жизни и заключение брака на этот день планировать не стоит — союз будет неустойчивым и принесет партнерам только разочарования. Зато общение с родственниками будет весьма полезным и принесет положительные эмоции.

Природа

Рыбалка окажется удачной и богатой на улов. Владельцы дач могут запланировать свои дела, опираясь на лунный календарь. А те, кто содержит кошек и собак, могут провести уютный вечер в обнимку с питомцами — ваша взаимная эмпатия сегодня будет сильна как никогда.

