08 марта 2026 в 08:30

Фаза Луны сегодня, 8 марта 2026 года. Рутина, эротика и рыба на ужин

Фаза Луны сегодня, 8 марта 2026 года. Рутина, эротика и рыба на ужин
Сегодня продолжается 19-й день лунного цикла, который стартовал еще вчера. 20-е лунные сутки начнутся только завтра, 9 марта в 01:07.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна находится сегодня в убывающей фазе. Управляет спутником Земли в этот день по-прежнему Скорпион, мастер мести и поклонник эротики.

Общие рекомендации для 19-го лунного дня

Сегодняшний день будет наполнен мелкими, но неприятными проблемами и в целом оставит негативное впечатление. Рекомендуется отложить все важные дела, включая старт новых проектов, а также отменить посещение многолюдных мест. Оптимальным вариантом станет работа из дома, в обстановке, когда никто вам не мешает сосредоточиться.

Здоровье и внешний вид

Сегодня существует высокий риск отравлений, поэтому не забывайте тщательно мыть фрукты и овощи, а также уделять внимание качественной термической обработке продуктов. Болезни, возникающие в этот день, могут затянуться и оказаться трудными для лечения. Особую осторожность сегодня следует проявлять в общении с людьми, страдающими психическими расстройствами.

Работа и деньги

На рабочем месте лучше сосредоточиться на рутинных задачах и обсуждении текущих дел с коллегами. Переговоры и финансовые операции лучше перенести на более благоприятное время. Однако командировки сегодня могут оказаться весьма удачными, особенно для тех, кто отправляется в поездку в одиночку.

Отношения и любовь

Сегодня не самый удачный момент для заключения брака или разводов. Свидания и встречи с близкими также лучше перенести на более благоприятные дни.

Любителям природы

Это отличный момент для рыбалки — заядлых рыболовов ожидает не только богатый улов, но и вкусный ужин. Владельцам растений и домашних животных стоит следовать влиянию Луны и провести день, занимаясь уборкой и уходом за своими подопечными.

Ранее мы поделились календарем клева для рыболовов на март 2026 года.

