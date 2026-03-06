Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 11:42

Фаза Луны сегодня, 6 марта 2026 года. День искусства и ЗОЖа

Фаза Луны сегодня, 6 марта, какая сегодня Луна: удачная пора для людей искусства и поклонников ЗОЖа Фаза Луны сегодня, 6 марта, какая сегодня Луна: удачная пора для людей искусства и поклонников ЗОЖа Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 6 марта, в 22:23 мск Луна перейдет в 18-й день первого лунного цикла этой весны. Он завершится завтра, 7 марта, в 23:45.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна катится на убыль — сегодня она все еще в третьей четверти цикла. И переходит под управление харизматичного и жестокого Скорпиона.

Общее описание 18-х суток лунного цикла

Все, что происходит вокруг в настоящее время, можно воспринимать как отражение внутреннего состояния. Обратите внимание на свои предпочтения и, разумеется, на то, что вам не нравится. Именно эти аспекты требуют вашего внимания и проработки в ближайшие дни.

Здоровье и внешность

Отличный день для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни и избавиться от вредных привычек. Омолаживающие процедуры могут дать быстрый результат, однако хирургические вмешательства лучше отложить.

Работа и прибыль

Сегодня удача сопутствует тем, кто трудится на ниве науки, искусства и в творческих сферах. Представителям остальных направлений не стоит рассчитывать на успех в делах. Тем не менее можно заняться текущими задачами и решить некоторые вопросы с руководством.

Семья и родственники

Сегодня не самый удачный момент для организации свадьбы или романтической встречи. Также не рекомендуется знакомить родных со своими избранниками или назначать встречи с теми, с кем у вас натянутые отношения.

Природа

Рыбалка наконец обещает быть удачной, хотя улов может оказаться непредсказуемым: либо много мелкой рыбы, либо небольшое количество, но крупной. Владельцы собак и кошек сегодня могут заняться актуальной проблемой предстоящей весны — борьбой с линькой. А цветоводам будет сопутствовать удача при пересадке домашних растений.

Ранее мы рассказывали, как убрать запах у разделочной доски.

астрология
лунные календари
фаза Луны
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинскому блогеру дали в России 6,5 лет
Следователь раскрыла детали одного из самых громких убийств Новосибирска
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Морские силы разгромили восемь вражеских БЭК
Королевская семья Британии: новости, Эндрю сотрудничал со спецслужбами РФ?
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.