Фаза Луны сегодня, 6 марта 2026 года. День искусства и ЗОЖа

Сегодня, 6 марта, в 22:23 мск Луна перейдет в 18-й день первого лунного цикла этой весны. Он завершится завтра, 7 марта, в 23:45.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна катится на убыль — сегодня она все еще в третьей четверти цикла. И переходит под управление харизматичного и жестокого Скорпиона.

Общее описание 18-х суток лунного цикла

Все, что происходит вокруг в настоящее время, можно воспринимать как отражение внутреннего состояния. Обратите внимание на свои предпочтения и, разумеется, на то, что вам не нравится. Именно эти аспекты требуют вашего внимания и проработки в ближайшие дни.

Здоровье и внешность

Отличный день для того, чтобы начать вести здоровый образ жизни и избавиться от вредных привычек. Омолаживающие процедуры могут дать быстрый результат, однако хирургические вмешательства лучше отложить.

Работа и прибыль

Сегодня удача сопутствует тем, кто трудится на ниве науки, искусства и в творческих сферах. Представителям остальных направлений не стоит рассчитывать на успех в делах. Тем не менее можно заняться текущими задачами и решить некоторые вопросы с руководством.

Семья и родственники

Сегодня не самый удачный момент для организации свадьбы или романтической встречи. Также не рекомендуется знакомить родных со своими избранниками или назначать встречи с теми, с кем у вас натянутые отношения.

Природа

Рыбалка наконец обещает быть удачной, хотя улов может оказаться непредсказуемым: либо много мелкой рыбы, либо небольшое количество, но крупной. Владельцы собак и кошек сегодня могут заняться актуальной проблемой предстоящей весны — борьбой с линькой. А цветоводам будет сопутствовать удача при пересадке домашних растений.

