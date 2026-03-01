Фаза Луны сегодня, 1 марта 2026 года. Что нужно сделать перед полнолунием?

Фаза Луны сегодня, 1 марта 2026 года. Что нужно сделать перед полнолунием?

Сегодня, 1 марта, в 15:15 по часовому поясу Москвы Луна начнет отсчет 13-х лунных суток этого цикла. Они продлятся до 16:48 2 марта.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

В 13-й лунный день Луна переходит под управление невероятно логичной и рассудительной Девы. Растущая фаза почти завершена — в начале следующей недели ждем полнолуния.

Характеристика 13-го лунного дня

13-е лунные сутки являются отличным временем для общения в самых разных его проявлениях. В этот день можно смело планировать вечеринки, общественные мероприятия, театральные представления, деловые встречи, образовательные занятия, экскурсии и любые другие формы взаимодействия с социумом.

Здоровье и уход за собой

Сегодня особенно полезно проводить косметические и омолаживающие процедуры. Изменения в имидже также будут удачными.

Фаза Луны сегодня, 1 марта 2026 года. Что нужно сделать перед полнолунием? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и финансы

Это удачный период для командных проектов, повышения квалификации и обучения в группе. Отлично пройдут финансовые операции и сделки. Крупные покупки, сделанные в этот день, быстро «отобьются».

Отношения и брак

Заключение брака в этот день не рекомендуется, но взаимодействие с родственниками и близкими принесет положительные эмоции и радость.

Природа

Рыбалка не принесет удовлетворения. У цветоводов имеется хорошая возможность для пересадки домашних растений и посева луковичных цветов. Владельцам собак и кошек следует обратить внимание на здоровье зубов своих питомцев и при необходимости обратиться к ветеринару для чистки.

