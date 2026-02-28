Фаза Луны сегодня, 28 февраля 2026 года. День домоседов и огородников

Сегодня, 28 февраля, в 13:39 по московскому времени начнутся 12-е сутки лунного цикла. Их прохождение займет у Луны почти 26 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Управление Луной сегодня у властного и самоуверенного Льва. Растущая фаза уже в начале следующей недели завершится полнолунием.

Краткая характеристика 12-го лунного дня

Спокойный день, идеально подходящий как для анализа прошедших событий, так и для составления новых планов. Не забудьте запланировать время для качественного отдыха.

Здоровье и внешний вид

День подходит для проведения разгрузочного дня и водных процедур. Важно учитывать потребности своего организма: стремитесь к полноценному отдыху, а от интенсивных физических нагрузок лучше воздержаться.

Бизнес и финансы

Сегодня удачно пойдет подготовка отчетности и анализ финансовых показателей. Однако не следует начинать новые проекты — переговоры окажутся продуктивными лишь с теми, с кем вы уже давно поддерживаете связи. Торговые сделки и поездки, скорее всего, не принесут ожидаемых результатов.

Свадьба и отношения

Сегодня благоприятное время для заключения брака. Взаимодействие с родственниками тоже пройдет успешно: даже самые сложные из них проявят миролюбие.

Природа

В преддверии полнолуния рыба уходит на глубину, поэтому ловля сегодня может быть непродуктивной. Садоводы могут заняться подготовкой семян для рассады. Владельцам домашних животных стоит пересмотреть виды досуга для питомцев.

