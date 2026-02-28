Зимняя Олимпиада — 2026
Фаза Луны сегодня, 28 февраля 2026 года. День домоседов и огородников

Фаза Луны сегодня, 28 февраля, какая сегодня Луна: день отчетов и домоседства Фаза Луны сегодня, 28 февраля, какая сегодня Луна: день отчетов и домоседства Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 28 февраля, в 13:39 по московскому времени начнутся 12-е сутки лунного цикла. Их прохождение займет у Луны почти 26 часов.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Управление Луной сегодня у властного и самоуверенного Льва. Растущая фаза уже в начале следующей недели завершится полнолунием.

Краткая характеристика 12-го лунного дня

Спокойный день, идеально подходящий как для анализа прошедших событий, так и для составления новых планов. Не забудьте запланировать время для качественного отдыха.

Здоровье и внешний вид

День подходит для проведения разгрузочного дня и водных процедур. Важно учитывать потребности своего организма: стремитесь к полноценному отдыху, а от интенсивных физических нагрузок лучше воздержаться.

Бизнес и финансы

Сегодня удачно пойдет подготовка отчетности и анализ финансовых показателей. Однако не следует начинать новые проекты — переговоры окажутся продуктивными лишь с теми, с кем вы уже давно поддерживаете связи. Торговые сделки и поездки, скорее всего, не принесут ожидаемых результатов.

Свадьба и отношения

Сегодня благоприятное время для заключения брака. Взаимодействие с родственниками тоже пройдет успешно: даже самые сложные из них проявят миролюбие.

Природа

В преддверии полнолуния рыба уходит на глубину, поэтому ловля сегодня может быть непродуктивной. Садоводы могут заняться подготовкой семян для рассады. Владельцам домашних животных стоит пересмотреть виды досуга для питомцев.

Ранее мы рассказывали, когда выгодно брать отпуск в 2026 году охотникам и рыболовам.

