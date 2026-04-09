09 апреля 2026 в 00:05

Приметы 9 апреля — Матрена Настовица и Чистый четверг: выбрасываем хлам!

Что можно и нельзя делать 9 апреля по приметам?
В народном календаре 9 апреля — это день Матрены Настовицы, прозванный так в честь мученицы Матроны Солунской. Свое прозвище она получила из-за наста — твердой корки на снегу, которая часто образуется после ночных заморозков. В 2026 году этот день считается переломным: весна окончательно заставляет лед трескаться.

Погодные приметы на Матрену, 9 апреля

  • Если утром иней и туман — год будет очень урожайным, особенно на овощи и зерно.

  • На реках лед плещется и трещит — к бурному половодью и хорошему улову рыбы.

Приметы о птицах и зверях 9 апреля

Птицы на Матрену считаются проводниками весенней энергии.

  • Прилетели овсянки — скоро наступит настоящая жара и заморозки больше не вернутся.

  • Если соловей запел на голых деревьях — урожай плодов в этом году будет скромным.

  • Чибис летит низко над землей — к сухой и ясной погоде в ближайшие дни.

  • Если чибис кричит с вечера — завтра будет солнце. Если молчит — жди дождя.

  • Если стаи птиц сидят на верхушках деревьев — жди ветра. Если на нижних ветках — будет тихо и тепло.

  • Крик цапли — к похолоданию или затяжным дождям.

Приметы 9 апреля Приметы 9 апреля Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Что можно и нужно делать 9 апреля

Главный ритуал — выбросить старые вещи. Считалось, что вместе с ненужным хламом уходят обиды, болезни и финансовые проблемы. А вещи, которые еще можно носить, раздавали нуждающимся.

Обязательно молились Матроне — она считается покровительницей хозяек. Просили о помощи в домашних делах, о хорошем урожае льна и о мире в семье.

Сегодня — идеальный день для уборки, стирки и мелкого ремонта. Порядок, наведенный на Матрену, держится долго. Еще традиция — перебрать запасы в погребе. И если давно хотите помириться с кем-то из родных, сегодня лучший день сделать первый шаг.

Чего нельзя делать 9 апреля

  • Ссориться и ругаться. Самый серьезный запрет. Верили, что люди, поссорившиеся на Матрену, не смогут помириться до самой осени.

  • Лениться и откладывать дела на потом. Матрена любит трудолюбивых. Тот, кто пролежит весь день на печи (или диване), рискует столкнуться с финансовыми трудностями.

  • Обманывать и сплетничать. Любая ложь сегодня обернется против того, кто ее произнес, и приведет к потере репутации.

  • Оставлять дом грязным. Неубранная кухня на Матрену — к ссорам в семье из-за пустяков.

  • Бояться перемен. Если жизнь предлагает что-то новое 9 апреля, не стоит отказываться — святая покровительствует тем, кто стремится к обновлению.

Все о Чистом четверге: что можно и нельзя делать, традиции и обычаи.

Анастасия Фомина
