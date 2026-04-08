08 апреля 2026

Приметы 8 апреля — Гавриил Благовестник: как привлечь удачу добрым словом?

Приметы 8 апреля Приметы 8 апреля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В народном календаре 8 апреля празднуется Собор архангела Гавриила, которого в народе прозвали Благовестником. Считалось, что он спускается на землю, чтобы проверить, как люди встретили весну. В 2026 году этот день следует сразу за Благовещением, и многие запреты предыдущего праздника продолжают действовать, но уже с акцентом на завершение старых дел. Гавриил считался распорядителем всех благих событий, поэтому день пронизан ожиданием добрых перемен.

Погодные приметы на Гавриила, 8 апреля

  • Заморозки на Гавриила — весна будет долгой и прохладной, а лето может задержаться.
  • Какая погода 8 апреля, такая будет и 8 октября.
  • Сильный дождь — к хорошему урожаю грибов и ягод летом.
  • Гроза в этот день — лето будет жарким, а год — спокойным.
  • Если солнце на восходе светлое и ясное — снега больше не будет, весна окончательно вступила в права.

Приметы о животных и растениях 8 апреля

Природа на Благовестника подсказывала хозяйкам, когда начинать работы в огороде.

  • Верба зацвела — пора выставлять ульи на пасеку, пчелы уже ищут первый нектар.
  • Если на Гавриила зазеленела черемуха — пришло время сажать ранний картофель (в южных регионах).
  • Много сока у березы — лето будет дождливым и не слишком жарким.
  • Если выросла первая трава — скот можно ненадолго выпускать на пастбище, но под присмотром.

А еще можно было посмотреть, как ведут себя птицы. Если строят гнезда на солнечной стороне дома, лето будет холодным.

Что можно и нужно делать 8 апреля

  • Молиться архангелу Гавриилу. Его просили о помощи в делах, защите от молний, пожаров и о добрых вестях в семье.
  • Сажать саженцы и семена. Гавриил благословляет землю, поэтому посаженные сегодня растения (особенно помидоры и капуста на рассаду) будут крепкими.
  • Раздавать милостыню и помогать нуждающимся. Считалось, что доброта, проявленная в этот день, вернется сторицей через «благие вести».
  • Завершать зимние домашние дела. Нужно было окончательно убрать санный инвентарь и теплые вещи, переходя на весенний уклад.
  • Говорить только хорошее. Верили, что архангел Гавриил записывает все добрые слова и желания, помогая им сбыться.

Чего нельзя делать 8 апреля

Самый строгий запрет — на рукоделие. Шить, вязать, вышивать нельзя. Говорили: «Что родится на Гавриила — будет уродливо и некрасиво». Так что отложите нитки в сторону.

Еще не начинайте новых больших дел — стройку, смену работы, крупные покупки лучше отложить. Сегодня лучше планировать, а не действовать.

Не жадничайте. Откажете в просьбе — можете весь год прожить в нужде. Женщинам — волосы убирать, с распущенными ходить нельзя: судьбу запутаете или связь с мужем потеряете. И последнее: крошки со стола не выбрасывайте, отдайте птицам. Тогда в доме всегда будет хлеб.

Анастасия Фомина
А. Фомина
