Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 00:05

Приметы 6 июля — Аграфена-купальница: что сулит канун Ивана Купалы?

Что сулит канун Ивана Купалы? Что сулит канун Ивана Купалы? Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

6 июля воцерковленные люди вспоминают мученицу Агриппину Римскую. В народе этот день известен как Аграфена-купальница — он знаменовал открытие купального сезона и предварял главный летний праздник Ивана Купалы. Именно в этот день природа наделяет травы и воду особой силой, а граница между мирами становится тоньше.

На Руси Аграфену-купальницу, Ивана Купалу и Петров день воспринимали как единый большой праздник, наполненный глубоким смыслом. Славяне верили, что в эту ночь вся вода в водоемах и соки в растениях приобретают невероятную очищающую и омолаживающую силу.

Общее значение: приметы 6 июля

6 июля на Руси считалось одним из самых мистических дней в году. По вечерам в деревнях начинались массовые гуляния: люди купались в реках и парились в банях. Вода в этот день почиталась как очищающая — верили, что она способна смыть болезни, сглаз и невзгоды.

Накануне Ивана Купалы было принято собирать лечебные травы и коренья, так как, по поверьям, в эту ночь они обретали особую силу. По поверьям, в эту ночь на несколько мгновений расцветал чудесный цветок папоротника. Тому, кому везло его отыскать, открывался дар предвидения и способность находить клады.

Погодные приметы

  • Дождь пошел — тепло будет только через пять дней.

  • Радуга после дождя — к сырой погоде.

  • Сверчки стрекочут с утра — зима будет мягкой.

  • Соловья не слышно — ячмень скоро поспеет.

Народные приметы на 6 июля Народные приметы на 6 июля Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Для дома и быта

Женщины отправлялись в луга и леса за чудодейственными травами, чтобы сделать из них отвары или вплести в обрядовые венки. Особо почиталась крапива — ее раскладывали перед порогом дома, чтобы злые духи не могли войти туда.

Еще одной важной традицией было умывание утренней росой: собранная на рассвете, она считалась способной исцелить от недугов, подарить красоту и сохранить молодость.

В этот день также было принято сеять репу — верили, что она вырастет крепкой и вкусной. Хозяйки варили «обетную» кашу из ячменя и угощали ею всех прохожих

Для работы и денег

В этот день нельзя брать в долг и давать взаймы — это могло привести к финансовым проблемам до конца года. Не рекомендовалось пересчитывать деньги в общественных местах и совершать крупные покупки.

Домашние хлопоты вроде мытья полов лучше отложить — верили, что вместе с водой из дома уйдут мир и благополучие. Вместо этого день рекомендовалось посвятить отдыху и подготовке к купальским гуляниям.

Для любви и отношений

Сегодня наступает пора плетения венков, загадывания желаний и заключения крепких союзов. Одиноким юношам и девушкам приметы велят искупаться в реке или умыться росой на закате, что сулит скорое избавление от одиночества и встречу с искренней страстной любовью.

Приметы 6 июля: что делать?

Используйте этот день, чтобы очиститься душой и телом: искупайтесь в реке или озере, соберите целебные травы и умойтесь утренней росой. Проведите вечер в компании близких, разведите костер, погадайте и загадайте желание.

Как выбрать удобную обувь на лето-2026? Рассказали в нашей статье.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
погода
суеверия
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик назвал настоящую природу странного явления в небе над Петербургом
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.