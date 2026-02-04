Приметы 4 февраля — Тимофей-полузимник: макушка зимы и проверка запасов

4 февраля верующие вспоминают апостола от семидесяти, то есть одного из первых последователей Христа, Тимофея. По преданиям он был любимым учеником апостола Павла. В народе дату прозвали Тимофеем-полузимником. Название подчеркивает, что пройдена ровно половина зимы. Считалось, что именно с этого дня начинаются самые суровые вьюги и бураны — тимофеевские метели. Несмотря на холод, люди радовались: если пришел Тимофей, значит, весна уже не за горами.
Погодные приметы на Тимофея, 4 февраля
В этот день крестьяне внимательно следили за природными явлениями, чтобы понять, какой будет весна.
Если на Тимофея началась метель — она продлится как минимум неделю.
Морозные узоры на стекле: если они идут «вверх» — холода продержатся долго; если «вниз» или наклонены — скоро наступит оттепель.
Если в мороз запотевают окна — это верный признак скорого потепления.
Солнечный полдень на Тимофея сулил раннюю и дружную весну.
Если снег налипает на деревья и столбы — скоро потеплеет, а весна будет сырой.
Сильный мороз при чистом небе — к засушливому лету.
Приметы о птицах и зверях 4 февраля: традиция «слушать пчел»
Тимофеев день был особенным для пчеловодов. Они заходили в места зимовки пчел и прислушивались к звукам в ульях.
Тихий гул означал, что пчелы переносят зиму хорошо.
Беспокойное жужжание сигнализировало о проблемах в семье или нехватке корма.
Обижать животных сегодня было категорически нельзя. В этот день скотина особенно нуждалась в тепле и ласке, а любая агрессия в ее сторону могла обернуться болезнями.
Что можно и нужно делать 4 февраля
Проверять остатки запасов. Как и на Петра-полукорма, 29 января, на Тимофея оценивали количество сена и зерна. Важно было, чтобы осталось не меньше половины, иначе скотину переводили на строгую экономию.
Заниматься рукоделием. Девушки в этот день катались на донцах (деревянных основах прялок). Считалось, что та, кто проедет дальше всех, соберет самый богатый урожай льна.
Лечить недуги. Считалось, что заговоры на здоровье, сделанные в этот день, обладают особой силой.
Что нельзя делать 4 февраля
Рисковать и пускаться в дальний путь. Тимофеевские метели считались самыми коварными: они могли начаться внезапно и сбить путника с дороги.
Оставлять дом неубранным. Считалось, что в грязном доме могут «завестись» ссоры, которые не утихнут до весны.
Стричь волосы и ногти. По народным поверьям, это могло привести к финансовым трудностям в ближайшие три месяца.
Шуметь и веселиться. Тимофей-полузимник требовал тишины и смирения. Считалось, что излишнее веселье может разозлить домового.
