04 февраля 2026 в 00:05

Приметы 4 февраля — Тимофей-полузимник: макушка зимы и проверка запасов

Что можно и нельзя делать 4 февраля Что можно и нельзя делать 4 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM
4 февраля верующие вспоминают апостола от семидесяти, то есть одного из первых последователей Христа, Тимофея. По преданиям он был любимым учеником апостола Павла. В народе дату прозвали Тимофеем-полузимником. Название подчеркивает, что пройдена ровно половина зимы. Считалось, что именно с этого дня начинаются самые суровые вьюги и бураны — тимофеевские метели. Несмотря на холод, люди радовались: если пришел Тимофей, значит, весна уже не за горами.

Погодные приметы на Тимофея, 4 февраля

В этот день крестьяне внимательно следили за природными явлениями, чтобы понять, какой будет весна.

  • Если на Тимофея началась метель — она продлится как минимум неделю.

  • Морозные узоры на стекле: если они идут «вверх» — холода продержатся долго; если «вниз» или наклонены — скоро наступит оттепель.

  • Если в мороз запотевают окна — это верный признак скорого потепления.

  • Солнечный полдень на Тимофея сулил раннюю и дружную весну.

  • Если снег налипает на деревья и столбы — скоро потеплеет, а весна будет сырой.

  • Сильный мороз при чистом небе — к засушливому лету.

Приметы о птицах и зверях 4 февраля: традиция «слушать пчел»

Тимофеев день был особенным для пчеловодов. Они заходили в места зимовки пчел и прислушивались к звукам в ульях.

  • Тихий гул означал, что пчелы переносят зиму хорошо.

  • Беспокойное жужжание сигнализировало о проблемах в семье или нехватке корма.

Обижать животных сегодня было категорически нельзя. В этот день скотина особенно нуждалась в тепле и ласке, а любая агрессия в ее сторону могла обернуться болезнями.

Народные приметы 4 февраля Народные приметы 4 февраля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 4 февраля

  • Проверять остатки запасов. Как и на Петра-полукорма, 29 января, на Тимофея оценивали количество сена и зерна. Важно было, чтобы осталось не меньше половины, иначе скотину переводили на строгую экономию.

  • Заниматься рукоделием. Девушки в этот день катались на донцах (деревянных основах прялок). Считалось, что та, кто проедет дальше всех, соберет самый богатый урожай льна.

  • Лечить недуги. Считалось, что заговоры на здоровье, сделанные в этот день, обладают особой силой.

Что нельзя делать 4 февраля

  • Рисковать и пускаться в дальний путь. Тимофеевские метели считались самыми коварными: они могли начаться внезапно и сбить путника с дороги.

  • Оставлять дом неубранным. Считалось, что в грязном доме могут «завестись» ссоры, которые не утихнут до весны.

  • Стричь волосы и ногти. По народным поверьям, это могло привести к финансовым трудностям в ближайшие три месяца.

  • Шуметь и веселиться. Тимофей-полузимник требовал тишины и смирения. Считалось, что излишнее веселье может разозлить домового.

