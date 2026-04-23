Приметы 23 апреля — Егорий Вешний: почему нельзя расчесываться?

По народному календарю сегодня Юрьев день (но не такой важный, как осенью, когда крестьянам разрешали переходить от одного помещика к другому), или Егорий Вешний. Святой Георгий — он же Егорий — считается покровителем земледелия, воинов и, что особенно важно для крестьян, домашнего скота. В старину верили: 23 апреля Егорий достает золотые ключи и отмыкает ими сырую землю. Из-под земли выходит роса, появляется первая настоящая сочная трава. Именно с этого дня начинали выгонять скотину на пастбища — до этого боялись заморозков. Юрьев день считался рубежом: после него весна уже точно не отступит.

Погодные приметы на Егория, 23 апреля

Погода на Егория определяла судьбу всех летних посевов, верили наши предки.

Если на Егория мороз — будет богатый урожай гречихи и проса.

Идет сильный дождь — травы будет много, что сулит сытый год для скота.

Появились комары — скоро наступит настоящая жара.

Если на березе лист уже крупный — урожай хлеба будет щедрым.

Ветер с севера — к ранним заморозкам осенью; с юга — к теплому и долгому лету.

Если после Юрьева дня похолодало — такая погода продержится до середины мая.

Приметы о природе, зверях и птицах 23 апреля

Роса в этот день считалась священной и обладающей невероятной силой. Люди выходили в поле и буквально катались по траве, чтобы на весь год набраться сил, здоровья и красоты.

Пастухи выгоняли стада на пастбища вербной веточкой, освященной еще в Вербное воскресенье, и обязательно купали животных в утренней росе, чтобы те не болели и давали много молока.

Что можно и нельзя делать 23 апреля

Что можно и нужно делать 23 апреля

Выходить в поле и огород. Считалось, что после Егория земля дышит и готова принимать семена. Любая работа по посадке сегодня благословляется.

Умываться росой. Девушки верили, что если умыться росой с цветов 23 апреля, лицо будет чистым, а кожа — белой.

Чествовать пастухов. В этот день пастухи считались главными людьми в деревне. Их угощали яичницей, одаривали подарками, чтобы они лучше смотрели за стадом.

Устраивать праздничные обеды. Обязательным блюдом была яичница — символ солнца и зарождающейся жизни.

Сажать малину и крыжовник. Верили, что ягодные кустарники, посаженные на Егория, будут особенно сладкими.

Что нельзя делать 23 апреля

Работать с шерстью (вязать, шить, прясть). Считалось, что если в руках сегодня будет шерстяная нить, волки будут нападать на скот весь год. Даже брать в руки гребни для шерсти было нельзя.

Кричать и ругаться. Егорий Вешний не терпит шума. Верили, что в того, кто сегодня сквернословит, может попасть молния во время первой грозы.

Обижать животных. Любое грубое отношение к собаке, кошке или скотине на Егория считалось тяжким грехом, который вернется хозяину болезнями.

Женщинам нельзя расчесывать волосы. В народе говорили, что так можно запутать свою судьбу или ослабить волосы.

Брать в руки охотничье оружие. В день, когда жизнь пробуждается и скот выходит на луга, охота считалась делом бесчестным.

