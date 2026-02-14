Приметы 14 февраля — Трифонов день: молитвы о любви и мышиные невзгоды

В народном календаре 14 февраля прозвали Трифоновым днем. Посвящен он был мученику Трифону Апамейскому. В крестьянском быту этот праздник называли Трифон-мышегон. По легенде, святой обладал силой изгонять вредителей, поэтому в этот день проводили обряды по защите закромов от грызунов. Кроме того, февраль — время свадеб, поэтому 14 февраля считалось одним из лучших дней в году, чтобы просить небо о счастливом замужестве и любви.

Погодные приметы на Трифона, 14 февраля

Каков Трифон, такова и оставшаяся зима. Если на улице тепло, то и следующие 30 дней будут мягкими.

Звездное небо вечером — к поздней и затяжной весне.

Если пошел снег — весна будет дождливой и сырой.

Туман окутал землю — жди ясной и погожей погоды в ближайшие дни.

Если птицы (особенно синицы) начали активно петь — весна уже на пороге.

Мороз в этот день предвещает холодную весну с частыми заморозками.

Традиции любви и мышегона 14 февраля: от примет о птицах и зверях до знаков любви

День Трифона объединял в себе практические заботы и дела сердечные.

Девушки, мечтавшие выйти замуж, шли в церковь и молились святому Трифону, чтобы он послал им достойного суженого. Считалось, что, если в этот день встретить пару воркующих голубей — свадьба не за горами.

А знахари заклинали мышиные норы, чтобы грызуны не портили зерно. Хозяйки же угощали домашних кошек, считая их главными помощниками в этом деле.

Обижать кошек и прогонять их сегодня считалось дурным знаком, сулящим финансовые трудности и нашествие вредителей. А вот угощать их следовало обязательно. Верили, что довольная кошка в этот день принесет в дом мир и защитит запасы от мышей.

Наши предки проводили гадание на птицах. Какую птицу первой увидишь, говорили они, таким и муж будет (снегирь — добрый, ворона — строгий, сорока — болтливый).

Если птицы сегодня, особенно синицы, начали активно петь — весна уже на пороге.

Что можно и нужно делать 14 февраля

Признаваться в чувствах. Даже вне контекста современного праздника народные традиции считали Трифона покровителем семейных уз. Отличное время для помолвок.

Молиться о мире в семье. Святому Трифону молятся, когда в отношениях наступил разлад или не получается найти вторую половинку.

Заниматься домашним уютом. Чистый и теплый дом на Трифона притягивает благополучие на всю весну.

Чего нельзя делать 14 февраля

Выносить мусор из дома. Верили, что вместе с сором можно нечаянно вынести свою удачу.

Грустить и плакать в одиночестве. На Трифона полагалось быть в приподнятом настроении, чтобы не «проплакать» все весеннее счастье.

Продавать и покупать острые предметы. Как и в другие мистические дни февраля, риск пораниться был велик, а раны заживали медленно.

Оставлять деньги на столе. Существовало суеверие, что это может привести к внезапным тратам или краже.

